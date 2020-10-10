如何看待中國大陸的崛起，是全世界包括中國大陸自身在內的嶄新課題，也正是因為這是一個新課題，所以各方觀察者和利益相關者都還在探索，而且難以擺脫自身意識形態和利益所帶來的扭曲，當中的誤判更是所在多有。

同屬中文媒體圈的兩岸輿論場，可以形成一個對照組，幫助觀察者審視同一新聞事件的報導以及解讀可以產生多大的差異。有意思的是，兩岸媒體在全球「抗中」的問題上卻又達成了難得的共識，無論是大陸媒體還是台灣媒體，隨處可見這樣的新聞，諸如美國又在打壓中國大陸，或者某個國家對大陸的某個項目施加了限制，又或者是幾個國家舉行多邊對話，無論他們說什麼做什麼都意在制衡大陸。當然，大陸輿論做這方面的報導，主要是焦慮感甚至是受迫害妄想症的體現，而相當多的台灣輿論，更可能是不安好心的幸災樂禍。

拋開假新聞或者誇大事實的報導不談，大部分新聞和評論本身並不存在事實上的錯誤，其主要問題還是在於看問題的視角，亦即對時下全球變局的習焉不察，正所謂不識廬山真面目，只緣身在此山中。兩岸媒體固然看到了愈來愈多有關中國大陸的負面新聞，但都沒有意識到這種負面新聞頻出的必然性，以及背後的發展邏輯。

時光倒退40年，中國大陸在全球範圍的曝光度很低，所以一家「參考消息」就可以最大限度搜羅全世界媒體的涉中新聞，這並不是因為世界各國對中國大陸的關注不夠，而是確實沒有多少相關的新聞可以報導，中國大陸的企業鮮少在國外投資，貿易額也相當有限，各國人民也幾乎看不到、用不到中國大陸的產品，知名品牌更是少之又少。如今情況大為不同，經過40年的改革開放，中國大陸不光實現了經濟的躍升，而且在全球範圍內的影響力和存在感也都大幅提升，中國製造早已成為世界各國人民的必需品，中國品牌同樣隨處可見，中國投資也開始進入地球的各個角落。過去鮮少看到有關中國大陸的負面新聞，那是因為新聞本身就很少，而如今負面新聞陡增，殊不知有關中國大陸的新聞總量也在爆增，而其背後更是爆量的相互往來，有交往就會有衝突，包括價值觀念的衝突，更包括利益的糾紛乃至對立。

如果了解了這一邏輯，就會明白如今層出不窮的中國負面新聞，其實是中國影響力的不斷提升，這對世界各國來說都是嶄新的課題，世界各國也都在學習如何與一個崛起的中國大陸打交道，那種一團和氣的交往方式注定成為過去式。同樣地，對中國大陸來說，如何面對崛起的自己也同樣是一個新課題，不能再以過去那種「人畜無害」的視角看待自己，相反，要意識到愈來愈多的中國產品、中國投資出現在海外，不光是在衝擊當地的固有觀念，而且也在挑戰舊有的利益格局，而且不僅是在挑戰當地的本土利益格局，也會對其他外來競爭者構成挑戰，而這些各式各樣的挑戰，都會帶來批評、攻擊乃至仇視，如何做好利益平衡和價值溝通，是中國大陸方方面面都需要面對的新問題。

在這一過程中，輿論場需要扮演的角色尤其重要，現階段的輿論還是停留在過去那種收集負面情緒並逐一反駁的階段，這注定不會長久，因為類似的負面新聞會愈來愈多，直到應接不暇而變得麻木，卻又會讓人產生錯覺，以為整個世界都在與大陸為敵。其實錯了，世界上大部分的國家和人，都不會先天的與中國大陸為敵，相反，是中國大陸應該學會適應這個新的世界，一個中國是大國的新世界。