2020年10月10日國慶文告，是蔡英文自2016年就任總統一職之後的第五次國慶演說。今年國慶演說的內容在針對最近兩岸之間因對岸擴大軍演、以及對岸軍機已習常的穿越「海峽中線」，引發了雙方的關係趨向嚴峻。因此蔡英文的最新談話，是否具有新意或帶有善意的傾向，應是外界最注目的焦點。

但是，追蹤蔡英文總統演講稿，對比近年來的一些文告，算是有些善意表達，她在演講中說：「我也注意到，對岸領導人最近在對聯合國的視訊演說中，公開表示：中國永遠不稱霸，不擴張，不謀求勢力範圍」，接下來她的強調則是：「我們希望，這是一個真正改變的開始」。蔡英文同時建議「北京如果能正視台灣的聲音，改變處理兩岸關係的態度，和台灣共同促成兩岸的和解及和平對話，相信一定可以化解區域的緊張局勢。」至於台灣方面，她則提出保證：「我們不會冒進，也會堅守原則，維持兩岸關係的穩定。」但又特別註明「這不是台灣可以單方面承擔，而是雙方共同的責任」，凸顯她柔中帶硬的語氣。

特別是蔡英文提到「有決心維持兩岸關係的穩定」，但強調「這是彼此共同的責任」，就呈現出蔡英文自就任以來的一貫說法，就是她始終認為兩岸關係的穩定與創新，不是台灣單方面的責任，大陸也要尊重「兩岸的政治現實」的事實。

驗證這個說法，可查閱蔡英文過去的談話紀錄。譬如，在2016年5月就職演說中，蔡英文就說了這段反映「政治現實」的看法：「我依照中華民國憲法當選總統，我有責任捍衛中華民國的主權和領土；對於東海及南海問題，我們主張應擱置爭議，共同開發。」到2020年5月第二次就任演說時，她再說出：「我們也會持續遵循中華民國憲法，與兩岸人民關係條例，來處理兩岸事務」。另外，蔡說「我們不會接受北京當局，以『一國兩制』矮化台灣，破壞台海的現狀」，或是另一種說明。

或許上述的一種對比方式，若能把它與之前同樣的文件再攤開出來作對照，應會發現出一些微妙的變化，而且也反映了蔡英文過去近5年來在「兩岸政策」立埸上的不斷調整。

最鮮明的一點，就是對於對岸的稱呼，從最早的2016年尚友善叫「中國大陸當局」（要呼籲中國大陸當局，正視中華民國存在的事實），到2018年開始改稱「中國」，2019年依然維持這樣稱呼，今年則用「對岸」一詞，這些改變可見到蔡英文的兩岸政策不斷調整的心路歷程。

再來，是「九二共識」4個字，在蔡就任後就從沒提過，結果中斷了兩岸之間的官方交流，也緊縮了兩岸的民間交流及經貿合作，因此今年沒提起應屬正常。但今年也有一反以往，不再重彈對「一國兩制」的反對，只重習近平在聯大演講所說「中國永遠不稱霸，不擴張，不謀求勢力範圍」，或許這是另種策略的運用。

2016年因為台灣提出新南向政策，在國慶文告中，蔡曾希望「在區域基礎建設及多邊經貿合作方面，和對岸進行協商，攜手合作，共同樹立歷史的里程碑」；2017年國慶，剛好是兩岸交流30周年，蔡也企求「我們應該珍惜30年得來不易的成果及累積的善意，在既有基礎上，尋求兩岸關係的突破」。

作者深深記得：蔡英文在2018國慶的這一天，曾說：不只要共同慶祝，更要一起思考國家的未來。到了2019年她更是提出：「面對兩岸及區域發展的新情勢，兩岸領導人應該共同努力，展現長年累積而來的圓融政治智慧，以堅定意志和最大耐心，共同尋求兩岸互動新模式，為可長可久的兩岸和平穩定關係，奠定基礎。」這即使是蔡英文單面的表達，也不妨探出她可能有在用心。

（作者為澳門理工學院名譽教授）