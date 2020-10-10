欣逢國家生日，蔡總統發表國慶演說，其中和經濟議題有關的，是第二大段「新情勢下的經濟戰略」，以及第四大段「積極作為參與區域合作」。

在經濟戰略中，蔡總統指出，我們將朝向三大方向努力：首先，要全力、全方位地投入供應鏈的重組；其次，要打造台灣成為國際資本、人才和數位技術匯聚的重鎮；第三，要全力落實經濟與社會的均衡發展。最後，她歸納我們努力的目標，就是「要將一個壯大的國家，留給台灣的下一代」，「就讓我們團結彼此…，一起朝有光的地方前進」。

如果我國參加的是一場「固定靶」射擊賽，那麼關於經濟戰略的三個努力方向，可行性會比較高；然而，當影響國家能否生存的兩岸關係已變得更不確定、隨時可能碰撞時，這些努力的可行性就會大幅降低，因為比賽已變成一場「不定向飛靶」射擊賽，而且出靶是由華府和北京互動決定的。這三個經濟方向搭配其他努力，能否建立「壯大的國家」，邁向「有光的地方」，會有很大的疑問。例如，「參與區域合作」極可能變成「對抗北京的尖兵」。

姑且不論這「壯大的國家」能否帶我們迎向「有光的地方」，三大經濟方向其實也存在著不小的問題：首先，是沒認清政府「能夠」或「應該」影響經濟的能力；其次，是沒認清一個「均衡社會」到底需要什麼。

先談政府能力：在一個現代經濟社會中，政府該作、能做的大概就是提供優良的基礎設施（水、電、網路、道路、港口、機場等）、生產要素（優質勞工、充裕資本和合宜土地）和調適法規制度（如超前部署空拍機、送貨無人機的管理），引導企業自動擴張投資，而非自認為「先知」、企圖「打造」某些創新或核心產業，否則資源經常錯置產生浪費─政府一定要牢記當年全力發展Wimax產業失敗的教訓。而且，在現代經濟社會中，政府資源相對越來越有限，難以和企業界相比，妄自膨脹說要帶動或影響何種產業成長壯大，其實是「忘了我是誰」。

其次，當前全球各地政治相對不穩定，包括美國近日因疫情都能引發暴動，就是因為大多數政府不了解「均衡社會」需要什麼。其實很簡單，就是「所得分配」不能過於不均，要讓大多數人民都感到生活有保障、未來有前景。蔡總統演說中正確地提到，要「照顧因經濟轉型而受衝擊的弱勢族群」，這就是近年涉及經濟發的「包容性成長」（inclusive growth）議題；可惜經濟三大努力方向中的前兩個，都會造成「非包容性成長」，受惠的台灣勞工不會超過3成，若不對低薪的多數服務業提供足夠的政策努力，只會是空喊口號、不會有顯著效果，所得分配將繼續惡化，成為政府難以承受之重。

這些年在藍綠對抗下，缺乏大型建設導致國家發展停滯。建議在合乎環保之下，持續提供價格合理、適合工商投資、嚴格避免炒作的產業用地，這還是帶動投資和發展相對有效的途徑。

最後還是必須一提，沒有穩定的兩岸關係，經濟的努力方向，有如盲人面對「不定向飛靶」，脫靶幾乎是肯定的。

（作者為中國文化大學全球商務系兼任副教授）