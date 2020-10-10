中天新聞台的換照審議，讓NCC很頭疼！中天新聞的「逆鱗」行徑早已讓當權者恨得牙癢癢的，撤照傳聞從未稍歇。目前，NCC擬在本月中下旬先召開聽證會，再做定奪。但業界言之鑿鑿，聽證會是「假戲」，撤照是「真作」，中天52頻道一旦淨空，民進黨新潮流系與蘇貞昌系的策略聯盟就將揮軍進駐。

電視新聞頻道換照，一直都是個麻煩。主要原因就在於新聞台可以帶風向，可以影響當權者的形象、可以影響民意，甚且可以影響選舉的結果。因此，每逢換照，當權者橫加干涉，外圍網軍意見多多，再加上新進業者虎視眈眈，政商利益糾纏不清，稍有不慎，別說某一方輿論不饒，NCC主委被請辭也不是新鮮事。換照標準何在？因人而異，標準殊異。因此，原本退出媒體的黨政軍，借屍還魂，重回媒體。只不過如今盤據媒體的黨政軍，和2003年「黨政軍退出媒體條例」入法前的黨政軍，恰恰對調了制服的顏色。也因為如此，如今換照遭到刁難的，不是比較中立的新聞頻道，就是與當局不合的新聞頻道。

像是飽受換照刁難之苦的聯利媒體(TVBS)法務部，就曾在「電視新聞頻道申設與營運監理政策公聽會」表示，電視台新申請與換照標準應該一致，甚至更高。TVBS沒有說出口的，應該是黨政軍退出媒體、退出NCC吧！從1995年民進黨和若干假性中立的學者發動「黨政軍退出三台」，到今天的民進黨獨占媒體、染指公共電視、再到農委會豢養1450，萊劑美豬業配獨尊一家，足以證明，在台灣，黨政軍退出媒體，不是神話，是笑話!

與其讓黨政軍退出媒體變成笑話，不如公開揭露藏在媒體的黨政軍。第一，無線電視，無論何種性質的頻道的執照，比照行動電話經營許可發照，一律採競價拍賣制。拍賣所得可供經營公視之需。第二，衛星新聞頻道，比照紙媒體如報紙、雜誌，改採登記制。第三，有線電視系統數位化後，頻道總數可達900以上，應指定特定頻道群組供無線及衛星新聞頻道上架，不得有差別待遇。

第四，取消有線電視系統分區制度、分區系統數量以及跨區經營限制；政府不再干預有線電視系統費率，費率交由市場機制決定。第五，24 小時無線電視新聞頻道以及附設新聞頻道的無線電視台，強制上市。財政部、經濟部、證管會等相關單位可研商仿效NASDAQ，闢出廣電媒體專區。第六，上市的電視媒體公司，必須充分揭露投資者及1%持股股東的黨政軍背景，定期召開法說會，揭露經營盈虧及股權變更實況。第七，網路平台、網路新聞頻道全面自由化，不予管制。第八，政府的業配廣告平均分配給各新聞頻道。

稍加說明如下：

無線電視使用的頻段屬於全體國民的公共財，發照方式應該比照4G、5G行動電話，採用拍賣競標的方式釋出營運執照。NCC只需規範，24小時的新聞頻道該有多少個頻道？保留若干頻道給公共電視、弱勢族群和供大外宣所需的英語頻道即可。

在衛星頻道方面，由於通訊衛星的擁有者盡為國外業者，而衛星電視上下鏈所需的轉頻器市場是個完全自由化的商業市場，政府其實是管不到的。但長期來，政府透過執照的審議和台灣獨特的有線電視系統市場，不但限縮了台灣衛星電視頻道的發展，6年一次的換照審議，也使得黨政軍退出媒體變成一場笑話。不僅如此，有線電視的法規和市場現狀，變相地管制了衛星新聞頻道，也成了政府箝制言論的幫兇!

無論是無線還是衛星新聞頻道，既已上市或公平上架，擁有不同政治認同的投資者和閱聽大眾可以自行選擇，透過言論的自由市場來決定民意導向和媒體言論走向。頻道能否存續，全看股價反應和系統訂閱戶偏好，NCC無須浪費精力從事換照審議。

簡言之，要落實黨政退出媒體，給廣電產業注入創新的活水，就必須解除管制，回歸市場機制。況且，今日通訊傳播科技已有匯流合攏之勢，各式新媒體如雨後春筍般崛起，OTT、網媒、自媒、全媒體，電視、平板、手機、各類終端，目不暇接，NCC如何管？NCC無法可管，無力可管，何不做一個聰明的管制者，將管制交給市場機制？

（作者為作家）