究竟蔣介石這位權傾一時，曾經在大陸時統治過一個異常貪腐的國民政府之軍政強人，他又喜愛吃些甚麼呢？鮑參翅肚、山珍海錯？答案都不是。

雞湯 官邸飲食台柱

居亦僑自從1935年起，當上蔣介石的侍從副官，直到1947年被辭退，後來他撰寫了回憶錄《跟隨蔣介石十二年》，當中對蔣在這段期間的起居生活習慣，都有所紀述。

蔣介石出身軍旅，其實生活作風十分簡樸。1924年，孫中山委任蔣介石當黃埔軍校校長，期間，蔣鼓勵校內勵行節約，無論師生都吃得十分簡單，但作為校長，他的營養還是受到特別照顧，但也只不過是讓他吃隻雞蛋，那就是後來被稱為黃埔蛋的炒雞蛋。

黃埔蛋的作法很簡單，那是把雞蛋加入鹽、糖、胡椒粉、蔥花、料酒，用力打勻，燒紅鐵鍋，澆上花生油，待油滾時澆上一匙雞漿，猛火快炒，再澆上花生油，再澆上蛋漿，如此炮製出來的雞蛋如千層糕一般，嫩滑甘香。

據居亦僑回憶，當年在軍校烹製黃埔蛋的是位姓嚴的廣東大娘，她原是珠江遊艇上的船娘，煮得一手好菜，她的另一拿手好菜是三味雞，吃來不油不膩，美味可口。到了1936年蔣介石重臨廣州，興之所至，重訪舊地，住進黃埔軍校的舊址內，想起那位嚴大媽，並感慨說：「不知能否找到她，讓我們再回味、回味十年前的黃埔蛋。」左右聽到後又豈敢怠慢，忙四處去找，結果在田裡找到幹活的嚴大娘，此時她已近50歲，但仍身體健壯。蔣見到嚴大娘，十分高興，接她進屋，視為上賓，並問她十年來可安好，對著這位如今貴為總統的老校長，她仍是不亢不卑的回答：「生活還正常，還過得去，仍在船上做菜。」知道蔣想吃黃埔蛋，便馬上進廚房為他做了一份，蔣吃後，連聲讚好。

蔣喜歡吃黃埔蛋的原因之一，是因為其牙齒不大好，不能吃太硬的東西，因此柔軟易咀嚼之物如黃埔蛋，便特別適合他進食。

在權延赤所著《走下聖壇的周恩來》一書中提到，周恩來容易流鼻血，太太鄧穎超聽從中醫意見，認為那是周「燥底」，因此不能吃雞，所以嚴格規定家中廚子不要給周吃雞或雞湯。

但蔣介石則不同，除了喜歡吃雞蛋之外，更喜歡喝雞湯。蔣在飯前有喝雞湯的習慣，所以每一天，其廚子都會為他準備一隻老母雞，用來熬雞湯，這也成了其官邸飲食的基本台柱。

雞汁芋頭有家鄉味

國立中正紀念堂委託學者專家，國史館陳立文博士所撰寫的《蔣中正的生活拾趣》一書中，亦有提到蔣介石喜愛雞湯，早、中、晚都要喝，並引述曾當過蔣台灣官邸大廚的蔣茂發，介紹雞湯的作法：「就是要老母雞，嫩雞燉湯是沒有味道的，老母雞燉湯放在冰箱會打凍，裡面加一點金華火腿啊，提點香味，蔥、薑、酒要放，要蓋腥的味道。燉好了這湯要去油，用個紗布把油過掉。因為要把油過掉，再放到冰箱裡，燒好了不能放在外面，一定要放在冰箱裡冰起來，不要冰凍啊，就是普通擺蔬菜的地方也可以。」

蔣介石不僅愛喝雞湯，也愛用雞湯做的菜餚，最愛是雞汁芋頭，這是其江浙家鄉菜。這道菜不僅為他帶來家鄉記憶、有營養，且軟爛可口，對於牙齒和胃都不好的蔣，無疑是最佳食材。

蔣茂發又介紹過台灣官邸的幾樣拿手好菜，如紅燒獅子頭、蔥烤鯽魚等，當中尤其值得一提的一道，就是雞蓉豆腐。那是把雞肉剁碎，豆腐則擠出水分，壓碎之後，與雞蓉攪拌一起，再捏成長條，下鍋快炸，再用雞湯燴一下，便可上桌，與坊間主要是蒸的作法有所不同。

因此，炒雞蛋、雞湯、雞汁芋頭、雞蓉豆腐，都是蔣介石的至愛菜餚，四樣都與雞有關，但卻是「吃雞不見雞」，軟爛易入口。

此外，蔣也喜歡吃木瓜，但他不是一開始就喜歡吃木瓜，但在聽從醫生和宋美齡的建議，發現這有助減輕困擾他多年的胃病，最後成了他的早餐必吃。

蔣的早餐食譜是固定的，被隨從稱為「早餐三味」，當中便有前面提到的炒蛋和木瓜，以及醬瓜。

醬瓜是蔣的童年回憶，他自幼喪父，家境清貧，很多時候只能靠醬瓜來配飯充饑。醬瓜的製作方法十分簡單，那是把小黃瓜放入煮沸的鹽水當中，然後再放進醬缸醃漬，一、兩個月即成。後來到了台灣，由於當地不產小黃瓜，其官僚甚至要到日本專門購買，以保證早餐有得供應。（待續）