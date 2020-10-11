其實這幾年我特別不理解一件事情，為什麼很多大陸人跟我說，「台灣把我們想得很窮很落後」、「台灣人是不是會以為大陸人吃不起茶葉蛋、廣州沒有地鐵」……這些話吧，八年前跟我說我還能理解，2020了，我覺得有點不可思議。

這與我和身邊台灣朋友的經驗，完全不相符。這幾年台灣《商業週刊》、《天下》雜誌，以及台北市的咖啡館，都在講「對岸的發展性」。不論是經濟上的還是科技上的。你會發現近十年，很多人反而會說，「台灣沒有那麼糟」、「大陸沒有那麼好」──許多台灣人的感覺是，這幾年「大陸發展好」已經被「吹捧過度」。

很多大陸人覺得台灣把大陸想得太落後，但一堆台灣人覺得台灣把大陸想得太強大。

我想很統整地說一次，現在，2020年，中美關係瓶頸期的當下，台灣人對於中國大陸、對美國的一些真話。可能除了我這種老實人之外，沒有其他台灣人會跟你這樣說了。

分成三部分來說，第一部分，因為台灣想要維持現狀，大陸想統，這是兩岸主要的矛盾。所以第一部分講講「統」這一個詞在台灣的過去與現在。第二部分，台灣社會對於大陸和美國的一些「心照不宣」的事情。第三部分，總結。

對大陸的矛盾感受

首先，第一部分，「統一」，這個詞算是伴隨我從小到大長大的。只是台灣人對這個詞的想像不斷變化。2008年以前提起「統」，大家會比較獵奇，如果穿越時空，回到讀小學初中時，你問那時的我「大陸統一台灣」，我只會覺得天啊那台灣人的錢不是得跟對岸的人共享了嗎？

那我們就沒錢辣！

當然許多中年台灣人對於1996年台海危機非常有感的，大家會說「那時還好有美國」。所以，就算是以前大陸影響力沒有今天強的年代，台灣人其實早就明白，台海圍繞著的是中美，而台灣在裡面是非常被動的。

大家那時會認為「統」這個詞是天方夜譚，不是那時兩岸經濟實力的落差，而是中美的落差。

而後度過兩岸的蜜月期，在馬政府執政時有兩派聲音，一派聲音認為經濟交流可能帶來過度依賴對岸、進而以經濟達成政治上促統。另一派則認為必須交流，台灣要先解決經濟問題，不能因為對大陸的恐懼就抗拒經濟潮流。但值得注意的是，這兩派都有一個共同點，交流派也會怕所謂的「以經促統」發生，對這個問題避而不談；而認為經濟交流可能會使台灣過度依賴大陸的那一派，也沒辦法否認「兩岸經貿很重要」。

這兩派，一藍一綠。但是他們對於大陸的矛盾感受是一樣的，他們明白要面對大陸，也都想躲避一些事。台灣社會也是這樣。而後來發生的事情大家也知道，由於經濟一直沒有改善，綠營的聲音占據主流。

與此同時，大陸的聲量日大，就算台灣人普遍很堅定相信，美國在將來仍會是世界老大。但是人們也越來越把「中美」放到很對等的位置上看。台灣人常會說「對岸發展太快，但人的素質沒跟上」，但大家並不否認大陸有在變化，中美實力的對比在縮小。

中美落差縮小，加上政治人物不斷塑造的氛圍，讓台灣年輕一代對於「統」逐漸不認為是玩笑。美國抗中、台灣懼中，美國用盡台灣牌，大陸敏感於美國用台灣牌，而台灣因為太怕了又認為自己只能被美國利用。於是中美台關係向非常惡劣的方向走。

國際現實心照不宣

接下來進入第二部分，就是台灣社會在2020的當下，對於有些事情，是很「心照不宣」的。也就是心底可能知道，但不太會說出口。

剛才說過，決定台海未來的主動權很大一部分不在台灣，而是中美，這導致台灣社會對一些議題，不是認為不重要，而是不敢去想像、或是不想談（反正談了也沒用）。比如經濟前景、或是兩岸關係。許多人包括學者，會覺得台灣人很天真，但很多事情只是大家不想說出口。而近幾年我發現台灣人之間這種「反正妳我都懂，不必說」的默契，比以往更明顯。

最具體的案例就是，美國很現實、美國不一定會幫台灣。很多人會這樣跟台灣人說，而我相信非常多人內心都有一個底。

很多大陸朋友跟我說，台灣人很天真，對美國有不切實際的期望。其實美國在中東問題上，還有在國際上的橫行霸道，台灣新聞不是沒有，台灣人也常說「誰讓人家是美國。」強國可以肆無忌憚，弱國只能隱忍，國際間只看利益，這個道理大陸人懂，從小看到台灣處境的台灣年輕人也不可能不懂。

在面對兩岸議題時，你可以常看到「美國會幫台灣」這種說法，這是一種面對大陸時防衛性的說法，這完全不代表百分之百信任美國。

提起中美，所有人，包括我自己，都是矛盾的。

不管是最近買美國的瘦肉精豬肉，還是買那些昂貴的軍事設備，都是一種交保護費的概念。但是，我這樣做，是否能與美國換到一些利益？這些，誰都知道是不確定的。

如果你問我，台灣花這些錢，就確定美國在台海問題上會幫台灣嗎？我會告訴你，無法確定，但沒辦法，該做就得做。

同樣，如果你問一些人，依照台灣對大陸的經濟依賴程度，如果兩岸關係真的損傷，誰會受害更深？大家心裡也都有答案。

台灣人不管政治立場，其實對美國、對大陸的認知，基本不會相差太大。我說的是認知，不是喜好。表面上親美的人，也會知道美國是以國家利益為優先；表面上再反中的人，也多少知道「崩潰論」是不太會實現的。我閨蜜是一個不喜歡大陸、也對兩岸完全沒概念的人，但是她在幾年前就告訴過我，她覺得大陸會持續發展，這對台灣未來會有很大衝擊。

願意活在謊言裡

所以，台灣人與台灣人之間，很多事情不用說破，大家都懂，就算政治立場不同也一樣。說了，只是不痛快。

但是如果你是大陸人，台灣朋友在面對你的時候，大家不會說這些的。可能會跟你說的，就是他去大陸發現支付寶很好用、或是誰誰誰沒素質、或是貧富差距大。而你們會在媒體上看到的，就是一些台灣名嘴的白癡言論（吃不起榨菜）或是現在的台灣很親美。很多人認為台灣人十年前和十年後，對大陸的看法都一樣，都很無知，這完全是錯誤的。

中美的變化，世界局勢的變化，老百姓不是渾然不知。很多時候人都很矛盾、也會想躲避。政治人物會說謊，但人們自己也明白，有時候是我們自己，願意活在謊言。只為了讓自己舒服一些。

（待續）（郭雪筠／台北女孩）