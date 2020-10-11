因應數位時代的來臨，行政院長蘇貞昌日前在立法院答覆立法委員質詢時，明確指出政府將成立數位發展部。目前草案研擬已到了最後階段，預計年底前就可推出新版的行政院組織改造方案。而有關成立數位發展部，本會期就會送入立法院審議。

關於推動成立數位發展部，無疑是蔡蘇當局為求在蔡總統第二任期內，完成曠日廢時的政府組織改造方案的最新亮點。回顧從上世紀末就啟動的行政院組織改造工程，著眼於透過組織精簡及效能提升，除了針對當時僵化的八部二會，進行通盤檢討。同時也因應新時代所帶來的新挑戰與新機會，先後分別成立了環保署、勞委會、文建會、陸委會、衛生署等新行政單位。而堪稱當時組織改造方案最大亮點的，則是規劃成立環境資源部。以便從原先環保署只聚焦於環境議題的規範管理，期待能夠進階為結合環境保護與資源開發與整理。

然而，行政當局所規畫推動的此一改造方案，絕大多數的部會已依序完成新組織的設立或舊組織的整併，而唯獨當時被視為最具前瞻視野和創意亮點的環境資源部，卻遲遲未能完成組織改造的立法程序。

進一步探討環資部的設立何以遲遲未能落實，關鍵並不在於決策當局的改絃易轍。其癥結乃在於預計將整併納入新環資部的原分屬不同部會的單位，不只是消極的反對被併入，更且還遊說各相關的立法委員，對環資部組織條例的審議，採取消極不作為的方式。加之以在立法院全面改選後，為了凸顯立法議事效率，在議事規則中增訂任何法案如在立法委員的四年任期內未能完成三讀程序，則在新一屆立法委員組成後，這些尚未能完成立法的草案，將依「屆期不延續」原則，停止審議退回原提案單位。結果此一審議新規，乃意外成為泥阻環境資源部組織法遲遲未能過關的絆腳石。

檢視環境資源部的設立所遭遇到的運用「屆期不延續」原則予以杯葛、泥阻的案例，恰恰可以提供蘇揆做為前車之鑑。沒有錯，蘇揆拍板要設立「數位發展部」，本意是要打造涵蓋資訊、資安、電信、網路、傳播五大領域的中央級數位主管機關。所以原先也考慮將NCC（國家通訊傳播委員會）、行政院直屬的資安處、國發會的資管處、經濟部工業局的電子組和技術處、交通部的郵電司，以及科技部在產業政策、科技相關業務有所重疊的單位，通通整併納入數位發展部。

然而，此一整併規畫尚未定案之際，NCC在第一時間就跳出來反對。強調NCC做為獨立機關，由於其主要職責在於對通訊媒體的內容監理，如果貿然併入一般部會，則恐引發政府是否將藉此直接介入對媒體報導內容的監理。因此NCC只表態有關協助媒體產業發展的業務，可以劃入數位發展部統籌管理，而強調應繼續以獨立機關的身分負責對內容的監理工作。

除了NCC藉機順勢把非其所長的協助產業發展的燙手山芋丟給未來的數位發展部之外，其他包括經濟部、交通部面對要把原屬於其管轄的業務和單位移轉給數位發展部，目前雖未見如NCC的挺身反對，但如果以過往環境資源部的整合經驗，擬議併入的經濟部水利署、礦物局，以及交通部的氣象局等，其實都是心照不宣的採取消極、拖延的策略！

而同樣在被列入整併規畫中的科技部，到底何去何從，則令人好奇。談到科技部，其前身本是國科會，但在既有的行政組織體系中，「部」相較於「會」，向來被視為地位高一層。「部」所能掌控的資源一般也較「會」為多。因此過去以來，但見原先是委員會的行政組織，總要想方設法爭取升格為部。如文建會變身為文化部，勞委會升格為勞動部，衛生署轉為衛福部均屬顯例。同樣的，科技部也是好不容易才從國科會晉級為科技部。但面對數位發展部的行將橫空出世，科技部掌管的業務又與數發部多所重疊，因此政院傾向科技部除了部分重疊的業務應併入數位發展部之外，未來將朝向委員會方向調整，以期能強化科技預算及政策的橫向跨部會協調功能。

主導這一波政府組改的蘇揆，如果以此理由將科技部打回為委員會，姑不論是否會引發科技部的反彈，但其所持理由，恰恰彰顯現有中央部會體系之間的橫向協調功能不彰。我們認為，各部會之間但知站在本位立場，使跨部會的協調功能不彰，則不論是力挽狂瀾讓環境資源部的設立得以敗部復活，抑或憧憬數位發展部的設立，能夠提升國家整體戰略的整合，只怕又是一次望梅止渴的虛假想像了！