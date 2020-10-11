蔡總統今年國慶演說態度堅定如昔，再次表達願意與大陸進行有意義的對話，這是緊張複雜區域情勢下，負責任領導人的戰略理性。但北京態度同樣堅定，似乎要讓台灣領導人一字一句說出「一中」或「九二共識」才視為「合格的答卷」，兩岸重開機顯然困難重重，但雙方都有意控制情勢惡化。

蔡總統以她特有的方式，明確回應了包括大陸在內，各方對台海緊張情勢下台灣何去何從的關切：第一，針對大陸最擔心、也是「武統派」最期待出現的對台動武時機──台灣與大國建立正式邦交關係，實現台灣獨立。蔡總統在這次演說中，明確把台灣發展對外關係的焦點，放在經貿合作上。換言之，蔡總統等於重申了吳釗燮前不久的表態，台灣不會尋求建交、政治承認，不會去觸碰紅線。

第二，面對30多年來最緊張、最險峻的台海情勢，以及大陸軍事力量前所未有的施壓，蔡總統堅定喊出「不畏戰不求戰」和「降低戰爭風險」12個字。正如演說所言，蔡總統深知「台灣經濟的前景有賴於區域的和平穩定」。意思就是，蔡政府施政重點仍然是經濟，而非搞政治、製造衝突，這對近期綠色網紅、名嘴挑動戰爭情緒，特定派系推動涉統獨修憲，都釋放出強烈的抑制和不認同的訊號。

第三，就兩岸事務，蔡總統此次並未重提「八字方針」，而以更加柔軟的身段向北京釋放有意對話、緩解緊張的訊號。一方面，蔡總統親自引用習近平在聯合國大會的發言，以正面鼓勵的姿態期待兩岸維持和平穩定。另一方面，蔡總統首次以「當務之急」形容兩岸情勢，說明她也有急迫感，「共同促成有意義的對話」則印證了當初外界對王金平受邀登陸所扮演角色的猜想。這些表述都說明，蔡總統演說提及的「堅持原則」與「策略靈活」並重，今後兩岸傳話、溝通似有想像空間。

第四，今年國慶演說上釋放的訊息，很明顯透出蔡總統希望兩岸關係走出疫情困擾，告別因疫情造成兩岸民粹衝突、惡性循環的意願。例如，國慶演說中以大陸通用的「新型冠狀病毒」表述，演說提及臨危受命赴大陸陪伴血友病少年返台的護理師，這些細節都透出善意，以及對兩岸親情、溝通的正面認知與肯定。

正如蔡總統所言，這段時間的區域安全情勢發生很大變動。中美結構性衝突下，兩岸關係自然難以回到馬英九時代的深度對話與交流狀態，一篇國慶演說也很難改變兩岸關係大局，更奢談北京輕易給蔡政府下台階，從而招致大陸內部強硬派裹挾網路民意的指責。

那麼，國慶演說的正面意義在哪裡？近期台海情勢確實走到重要關頭，緊張氛圍會令人腎上腺素飆升，進而產生一些認知障礙乃至幻想，蔡總統這篇演說的目的，應該在於讓兩岸冷靜下來，能重新找回理性。

打仗不是兩岸關係的「常識」，製造戰爭絕非兩岸官方的「理性決策」。蔡總統透過這篇演說很明確告訴大陸，台灣不是「瘋子」，蔡政府不僅不會在修憲、對外關係等領域衝破紅線、極端冒進，反而有意促成兩岸和解、區域和平，為台灣經濟發展和下一代創造更美好、更穩定的環境。

難道這也不是大陸官方傳遞出的訊號嗎？以解放軍台海演訓為例，從阿扎爾訪台到柯拉克訪台期間，是共機對台活動最頻繁的時段。但自從吳釗燮澄清美台不會建交之後，共機活動頻次有所降低。而近期共機再度罕見對國軍喊話，則是踩在國民黨推動「與美復交」和「美軍援台」議案的時間點。可見，大陸軍方的警告基本都是師出有名、點到為止，並不是刻意製造兩岸擦槍走火，進而順勢「武統」台灣。

同樣，再以直接處理對台工作的國台辦為例，從1個月前邀請王金平登陸未果，到最近邀請洪秀柱參加海峽青年發展論壇，再到國民黨推動「涉美兩決議」後，國台辦將警告對象限縮在「國民黨有關人」。這些跡象都說明大陸並沒有「一竿子打死」國民黨，也對台灣留有餘地，保留了對話和協商的空間，也維持了和平統一的希望。

曾幾何時，「避戰」被扭曲於軟弱、投降，「追求和平」也因「求和說」被汙名化、被貶損到一文不值，這都是違背常識，違背良知的！我們衷心希望，雖然兩岸政治分歧一時難解，但以蔡總統國慶演說為起點，雙方盡快回歸常識與理性，排除激進民粹對兩岸關係的干擾，就從為「避戰求和」正名開始吧！