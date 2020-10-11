台灣外銷訂單意外的好，不但大陸訂單增加，連美國所占比例都呈現上揚趨勢，顯示美國和大陸市場對台灣都很重要，美中角力台灣如何取得平衡，是台商和政府很大的考驗。

出口是台灣經濟主要動力，出口有一部分是直接售予終端市場，如賣零件給小米手機，有一部分是加工後再轉出口，如賣零件給大陸蘋果手機組裝廠，再出口到其他地區。根據財政部9月海關進出口統計資料，台灣對大陸和香港出口比例，占總出口的46.2%，對美國出口占總出口的14.6%，對東協出口占14.9%，對歐洲出口占總出口的7.5%。大陸對美國巨額順差，有很大一部分是台商在大陸加工後轉出口形成的。

細究訂單來源，今年1至8月來自美國的訂單占了29.89%，來自香港和大陸的訂單占26.35%，來自歐洲的訂單占了不到2成，美國是世界最大經濟體，大陸是第2名，但是和台灣距離相近，外銷訂單比例也符合以上概念，出口比例和外銷訂單差距，也顯示台灣出口至大陸的貨品有相當一部分是加工後再轉出口。

2001年來自美國訂單占台灣外銷訂單的31.66%，當時來自大陸的訂單僅占19.02%，但是從2002年來自美國的訂單占比下降至29.6%，來自大陸訂單占比則上升到21.37%，美國訂單逐年下降，大陸訂單逐年成長，但到了2014年，情形又有逆轉，美國訂單來源占了25.07%，陸港為24.9%，到了2019年，美國訂單來源占比28.95%，陸港26.35%，美中雙雙上揚。

外銷訂單來源數字的變化，主要還是反映產業和市場，例如當大陸本土供應鏈崛起，就不需要台灣廠商進貨，當美中關係不佳，原本向大陸廠商採購的美國企業，可能轉向台商進貨。短期內美國、大陸和其他地區各分占約1/3的情形，不致有太大改變。但美中關係不佳，台商要如何左右逢源，而非左右為難，挑戰會越來越大。