台灣出現6個錢坑，勞保、軍購、民進黨政府亂花錢，是3個大錢坑；全民健保、長期照護和嬰幼照顧是3個小錢坑。每一個錢坑都會排擠一般政務，經濟建設、教育文化與社會福利的需求都會受到排擠，無力進行國家發展該有的各種投資，經濟前景難以樂觀，社會發展也會逐漸黯淡。雪上加霜的是，政府還要發行更多債券來籌措財源，越來越多預算要用於「還債」，國家財政陷入惡性循環，每一個國民都會受害。

先看看勞保。近年支出大幅增加，2017年首次出現赤字，前年和去年財務進一步惡化，所幸靠勞保基金投資獲利彌平；但今年起退休勞工將大量增加，虧損將在600億元上下，照這個趨勢，估計勞保基金將在2026年破產。今年政府撥補了200億元，明年規畫繼續填補220億元，和虧損增加的速度相比卻都是杯水車薪，若不依承諾盡速改革，勞保基金注定破產。

政府撒幣的黑洞

軍購是一個黑洞級的超級錢坑。美國川普總統過去4年來，已經批准7次對台軍售，金額達132.7億美元（約3900億元新台幣）的各式武器給我國。未來為了將台灣納入印太戰略成為「抗中」前哨，出售給我國的武器估計只會更多。只要未來4年美方售予我國的武器和前4年相當，大約4000億元的話，合計就是8000億元，加上一般認為武器維護費用（維修、訓練、彈藥等）約為武器售價的2到3倍，以2.5倍計算將達2兆元之多。

這將讓我國的軍事支出回到蔣中正時代，再次成為政府預算支出的首位，儼然進入戰時狀態。國防部長日前回應立委質詢時指出，今年為因應對岸軍機擾台，空軍的驅離行動已出動戰機2197架次、耗費255億元，應可視為兩岸對立升高後國家資源的額外負擔，排擠了生產性的用途。

除了上述兩大財務負擔以外，民進黨政府亂花錢更是財務大黑洞。風力發電一次購買20年的費用約為2兆元，若對民眾收取的電費完全不漲，政府就要多付出1兆元左右，等於未來5年要負擔2500億元，10年則要負擔5000億元，這並不是一筆小數目，這筆支出無論如何分配，最終都是台灣人民的負擔。

此外，核四停建後的損失達2800億元，其中的2600億元即將以提高電價的方式，轉嫁到民眾的電費負擔上。這雖不是政府的債務，卻是政府政策反覆加重在人民身上的重負。動輒百億的前瞻建設計畫與紓困計畫等特別預算，不但增加債務負擔，毫無紀律的動支方式也已成為政府的道德危機。

兩岸和平才是正道

而對年長者的長期照護，早已成為台灣社會的嚴重問題。1年300億元的支出所能提供的服務相當有限，大量家庭亟需的合宜安養中心嚴重缺乏。隨著台灣社會老齡化益趨嚴重，無力照顧年老體衰父母的子女越來越多，對安養中心的需求急速增加，民間無力負擔，對政府的壓力也就越來越大，政府正規財政收入無力負擔增加中的需求，只得依賴不穩定的菸稅和遺贈稅，且長照人員的待遇偏低，難以提供妥適的服務。上月台北市內湖某無照安養中心失火，造成3名老人死亡的案例，正反映了這種「下流老人」的惡劣現狀，政府需要投入更多預算支援長照政策。健保虧損的彌補與嬰幼照顧的需求也會是另外兩個錢坑。

政府預算最大的錢坑，莫過於動輒上千億甚至上兆元的武器採購和維護。長期升高兩岸對抗、耗費資源在軍事支出上，經濟勢必停滯甚至倒退，台灣玩不起軍備競賽，還是回到兩岸和平，將資源投注在現代化社會的建設才是正道，這是全體國民必須面對的抉擇。

短短10年間，中央政府債務已從民國99年11月的4.56兆元，增加到民國109年9月的5.48兆元，大幅增加了9200億元；人均債務也從19.7萬元提高到23.2萬元，國人每人平均負擔增加了3.5萬元。

面對6個錢坑，可以預期寅吃卯糧將日益嚴重；加上兩岸關係接近崩盤，持續增購武器自衛，政府負債太多將無力進行社會經濟發展。要「和平、奮鬥，救台灣」還是讓台灣淪為「債奴」，是每一個人都要承擔後果的選擇。