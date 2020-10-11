蔡英文總統在國慶演講中，特別提到要「全力及全方位投入供應鏈重組」，不過，照民進黨的反中慣性，政府的策略與推動方式很可能未見其利先見其弊，甚至可能陷台灣產業於浩劫。

蔡英文說，全球供應鏈的快速解構及重組是不可逆轉的趨勢，各地台商也正在朝向區隔市場、轉移生產基地、回台投資等方向加速調整，政府首先要務就是全力、全方位投入供應鏈的重組。

做任何決策前，最重要的就是正確的資訊與判斷，中美貿易戰加上新冠疫情的衝擊，大陸與全球的供應鏈確實在改變、重組，但並非如蔡政府的想像，各國供應鏈廠商大規模離開大陸，台灣可藉機割斷與大陸供應鏈的關係。

從數據上看，大陸上半年的外人直接投資（FDI）正成長，當全球的FDI衰退3成時，這個表現特別顯眼。美國在大陸的商會調查也顯示，至少8成左右的美商不會減少在大陸的生產，甚至有不少指標型的大廠商正增加在大陸的投資。

此外，企業一向是現實主義者，哪裡有市場、哪兒經濟發展好，就往哪裡去。大陸是今年全球唯一保持經濟成長的主要經濟體，生產與消費市場都已逐漸回到正軌，從大陸十一長假各地出現6億旅遊人次即可看出其復元情況。

相較之下，歐美經濟仍無法回到正軌，甚至因秋冬的來臨、第二波疫情再起，而可能再次衝擊經濟，這時大陸經濟對台灣乃至對全球的重要性，當然高於歐美國家。這由台灣出口數字看得相當清楚：9月台灣出口大陸所占的比例高達46%多的高點。

如果所謂的「全力投入供應鏈重組」，是指政府要協助台商回台投資，當然是好事，對台灣經濟也是正面影響；但如果是指要「服從」美國要求，切斷台商與大陸的供應鏈關係，投入台美供應鏈中，那對台灣經濟與企業而言，很可能是浩劫，政府該慎重為之。