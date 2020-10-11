台海是戰是和，關鍵在美國。美國圍堵中國的形勢與日俱增，不但與日、印、澳合組「小北約」，美國國務卿蓬佩奧公開喊出「抗中聯盟」外，美軍也不斷前進台海，闖入共軍軍演現場，一副不惜撕破臉姿態。但不管美國如何反中卻有個前提，不支持台灣獨立。顯示不管鴿派鷹派，不踩北京底線仍是美國人的共識。

改變美國長期對台「戰略模糊」姿態，直接告訴北京，「一旦台灣遭受攻擊，美國將協防台灣」如此「戰略清晰」的意見，最近一直在華府智庫或媒體發酵。

美國外交關係協會會長哈斯（Richard Hass）及研究員薩克（David Sacks）在9月號《外交事務》季刊發表題為〈美國對台灣的支持必須毫不含糊〉文章，建議白宮以總統聲明或行政命令表明，一旦台灣遭到北京武裝攻擊，美國必定回應。美台商會會長韓儒伯在日前結束的「美台國防工業會議」後受訪也說，是到了美國制定路線圖，邁向對台戰略清晰的時候了。

呼籲戰略清晰不是沒優點，就是排除不確定性，以免北京做出危險戰略誤判，但這麼做，也可能帶來風險。

首先，在美中戰略棋局，可能導致美國角色錯位。美中關係原是既合作又競爭，川普上台後，前美國防長馬提斯提出「戰略競爭者」概念，從既合作又競爭，走向全面競逐。一旦美國調整戰略，清晰保台，美中必然走向「敵對」，全球也將再面臨「新冷戰」，甚至走向熱戰。

其次，台灣可能淪為炮灰，並拖美國下水。這幾年來北京不斷利用機會滲入美國傳統勢力領域，美國建構的台海中線不斷被衝擊，共軍在一、二島鏈外軍演，一旦北京不斷戰略東擴，甚至畫設南海、台海防空識別區，美國能投入多少資源對抗不無疑問。

但可以肯定的是，鴿派鷹派都主張美國改變戰略之際應向北京清楚表明，美國支持一個中國政策不變，且不支持台灣獨立。韓儒伯說，戰略清晰不包括台灣單方面宣布獨立，「這是一條很粗的大紅線」。由此，外交部長吳釗燮提出「不尋求與美建立外交關係」也就一點不令人意外，因為只要了解國際形勢，不會不清楚美國的底線。

美國了不起按照《台灣關係法》行事，這部國內法比「六項保證」更具說服力，也是美國確保兩岸和平的論述基礎，既不破壞現狀，也能確保和平。至於立法院長游錫堃在雙十國慶喊出盡速修憲、讓台灣邁向正常化國家，是不了解國際政治本質，也只能喊喊自爽而已。