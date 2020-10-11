龐建國

蔡總統國慶演說的重點之一是「新情勢下的經濟戰略」，表示要全力、全方位投入供應鏈的重組，打造台灣成為國際資本、人才及數位技術匯聚的重鎮。立意甚佳，問題是如何做到？

「投入供應鏈重組」是近期蔡政府相當著力的議題，從9月4日與美國在台協會共同舉辦「重組供應鏈：促進理念相近夥伴間之韌性論壇」開始到國慶演說，蔡政府都在宣傳一個意象，就是台灣有本事參與「去中國化」供應鏈的打造，讓台灣的產業發展和經貿往來逐步與大陸脫勾。然而，這恐怕只是難以落實的想像。

的確，新冠疫情爆發後，國際間興起了一股「重組供應鏈」的聲浪，希望供應鏈不要過度依賴中國大陸。美國基於遏制中國成長發展的立場，更是極力串聯其他國家，倡議供應鏈「去中國化」。只是到目前為止，成效並不顯著。道理很簡單，產業發展和經貿往來必須遵循成本效益和比較優勢的法則。除非是基於國家安全需要，可以不計成本和市場競爭力，絕大多數的民生用品是要考慮性價比的。一旦考慮到性價比，就必須依循經濟規律，而不是政治操弄。

美國倡議重組「去中國化」的供應鏈基本上是政治操弄的思維，而不是經濟規律的實作，對於成本效益和比較優勢的考量不夠踏實，畫大餅的味道比較濃。所以，國際間的反應並不熱烈，倒是台灣表現得一頭熱。

可是，現實終歸是現實。由於大陸在疫情防治上表現優異，經濟復甦情況相對良好，再加上新基礎建設和產業結構升級湧現的商機，供應鏈大規模移出大陸的現象並沒有發生，連美國企業對於「去中國化」的號召都不太熱衷，遑論其他國家的企業。目前供應鏈重組較多的情況是將供應鏈中附加價值較低的段落，移到工資和土地更便宜的東南亞地區，附加價值較高的段落仍留在大陸。結果就是大陸和東南亞國家的經貿往來迅速增長，大陸領軍的東亞區域生產網絡益發活躍。

必須注意的是，台灣的產業發展和經貿往來已深深嵌入了東亞區域生產網絡中，和大陸的連結尤其緊密。當全世界大部分的經濟體今年會嚴重衰退之際，台灣或許有機會和大陸一樣維持經濟正成長，主因就是依然享有對大陸大量的貿易順差，且順差已貢獻了台灣GDP的約20%，此時台灣是該抓住機遇善用活水，還是逆勢而行，與市場過不去？

（作者為中國文化大學國家發展與中國大陸研究所教授）