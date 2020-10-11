國軍後備動員制度及執行方式一直存在重大問題，美國軍事專家多次評估並不具備強大戰力，報章媒體也偶有報導，國軍業管後備動員單位也曾提出一些改革的研究報告，但過一段時間後又歸於沉寂回到原點，始終看不到一定成效，變成「打假球」，大家都認為後備動員在台澎防衛作戰是重要的，但卻有心無力，問題到底出在哪裡？

看看西方國家的兵役制度，歐洲永久中立國的瑞士，每一個男性都必須受過完整的軍事訓練，也都是瑞士國民兵的成員。在2001年所舉行的公投，其廢除義務役的提案因77%表示反對而被否決，在2013年又再舉行一次公投，但仍以73%的高比例保留徵兵制度。而且瑞士役男在接受18周的軍事基礎訓練結束後，每2年仍必須返回部隊參加基本的軍事複訓。在在都彰顯瑞士要以堅實的國防及後備動員力量來確保國家安全及愛國意志，這個制度值得我國學習。

地處北歐的瑞典因受俄國軍事威脅及兵源的影響，於2010年廢除施行逾100年的徵兵制，但又於2018年恢復徵兵制。同樣位於波羅的海東邊的小國立陶宛，也在一度廢除徵兵制後又決定恢復常態徵兵，而在亞洲的新加坡雖無明顯的敵情威脅，但規定男性公民必須服役2年，都可看出不論敵情威脅的大小，徵兵仍被許多國家採用。

南韓則因面臨北韓威脅，芬蘭則因東鄰強國俄羅斯虎視眈眈，亦採取徵兵制，只是以男性為主體。比較西方國家，德國要求其聯邦國防軍成員須為德國人民的行為典範，要主動招募公民從軍，將強化國家戰力的責任有很明確的任務賦予，這些國家對兵役制度的要求與貫徹，可看出實踐的決心及執行力是制度成功的關鍵因素。

以色列則是採取男女一致的徵兵制度，隨時可以動員投入戰鬥發揚戰力，屬於典型的全國皆兵國家。其動員制度相當良善，其國防人力概約1/3為常備軍、2/3為後備部隊，後備軍人每年須接受約1個月的軍事訓練，因此平戰轉換相當快速，於接到動員令18小時內即領取武器、集結完畢；24小時即進入預定之戰術位置；36小時內即可全面發揚火力，面對敵情威脅嚴重的台灣亦值得深入參考。

目前我國全募兵制對於國軍人事費用支出已形成非常大的負擔，約占國防總預算的47%，相對壓縮作業維持費、軍事投資費，使可用預算只剩不到2000億元的空間，造成人力及火力發揚的匹配失衡，在戰時所能發揮的戰力將事倍功半，所以已經沒有增加常備兵員的空間。因此既然要推動募兵制，則必須落實後備動員制度才可以，而且要能充分結合武器裝備的操作訓練，才是務本之道。

面臨強敵威脅，必須完善物力動員，運用全國總力來支援軍事作戰，這方面要面對的問題太多，必須要趕快付諸行動。另者，兵役制度是不斷改變的，推動募兵制政策要有一定的客觀條件及主觀行動力，就是要有相當有效的後備動員能力。役期較短的軍事訓練役男能否成為後備戰力重要的一環，必須深入檢討後備軍人的召訓對象、頻次、施訓課目、時間周期、教材、教案、教範、操典、準則、教具等等，結合目前作戰部隊使用的武器裝備，施訓教官的素質，及訓練的嚴格程度更是必備的。

最強的國防就是心防，戰爭的勝負經常決定於意志力的高低。在古戰史上曾有斯巴達300壯士，力抗數十萬波斯大軍於溫泉關之歷史戰例，簡直讓人不敢置信，這是全民的決心與信心高下的問題，更重要的關鍵在執行力。目前國軍後備動員的問題已被拿出來探討，正可審時度勢大刀闊斧的改革，以免又流於空談。（作者為前空軍副司令、國立清華大學榮譽講座教授）