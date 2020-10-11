憂心新冠肺炎疫情秋冬再起，各國殷殷期盼防治疫苗的出現，偏偏我國生技醫藥業的主管機關畫錯重點，只會組口罩國家隊，但開發試劑、疫苗與新藥卻是自綑手腳，殊不知這麼一搞有可能讓台灣的生技業永遠為人作嫁。

疫苗被視為阻斷新冠疫情蔓延的最佳利器，先進國家早早投入資源獎勵藥廠研發，並啟動緊急授權機制以縮短審核流程，以便疫苗及早上市。因此各方關注的焦點始終放在開發進度上。但疫苗從開發、測試到核准上市的「眉角」很多，並非只有速度與安全問題而已。因為各家藥廠開發疫苗所使用誘發人體產生免疫反應的方法不同，不但會讓疫苗的特質不一樣，連帶也會影響到使用的生產設備與運送條件。

因此衛福部如計畫購買合格的疫苗配方自行生產，除了要找到符合條件的廠商代工外，還要注意從實驗室製造出來的品質，在量產過程中是否變異的問題。特別是以mRNA方法制造的疫苗，如何確保良率就是一大挑戰。試想每劑有500億隻病毒的疫苗，生產線要控制品質有多難？

顯然要確保台灣能取得疫苗，單靠簽署COVAX、付訂金是不夠的，何況在疫苗國族主義下，剔除大陸貨及部分疫苗須要超低溫運送等限制後，除非本土自行開發，否則只能看天。然而從媒體報導得知，工研院雖已研發快篩試劑成功，但中央疫情指揮中心並未採用，就能理解為何國內推動生技產業多年，始終無法收成的原因了。

反觀南韓雖遭MERS重創，但借力使力，如今已是生技輸出國。而我國卻是從SARS之後，要不是新冠肺炎喚起政府的關注，17年間只見生技經費年年縮減，以致人才留不住，業者也很難和國際廠商競爭。今年政府因再次看到生技商機，決定讓原本2021年就要落日的《生技新藥產業發展條例》再延十年，不過這些都比不上採購本土產品，再透過提高採購門檻，逼使廠商進步，更能扶植國內業者。

坦白說，如果沒有十年磨一劍的決心與推動生技業的戰術，只是翻修法律，恐難養出生技獨角獸。（作者為國家政策研究基金會研究員）