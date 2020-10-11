外交部長吳昭燮9月20日接受美國媒體專訪時表示，目前不尋求和美國建交，給國人有緊急煞車的感覺，像是講給北京聽的。10月6日立法院朝野一致通過「請求美國協助抵抗中共」、「台美恢復邦交」兩決議案，民意的呼聲與吳部長的講法落差頗大。以台美建交問題之複雜嚴重性而言，在互辯之前如能先做利與不利的剖析，再謀出路，會更務實而不致流於意氣之爭。

筆者認為有利台美建交或復交的因素如下：一、台美「反中」的國家利益已漸趨於一致。美中在川普執政後競爭惡化，加上大陸推出「一帶一路」戰略，並在南海搞了8個「違章建築」的軍事堡壘化人工島為海上絲路護航，此與美國的「印太戰略」南海生命線嚴重衝突，美亟欲除之而後快。民進黨迄今也未放棄反中的台獨黨綱。

二、中共十分顧忌兩海作戰。即使中共考慮武統，但因美中在南海戰略衝突有隨時爆發熱戰的可能，台海、南海的發展相互牽制，迫使中共在任何軍事行動前需要三思。

三、川普執政團隊多次讚美台灣自由民主，直指中共霸道破壞人權，此類高層言論歷年來不多見。

四、美國軍售台灣從未停止。

台美建交的不利因素則有：一、台灣沒有美國駐軍保護。美國未從南韓撤軍，亦屬分裂的兩岸，台灣缺此條件。二、兩岸被雙重承認的可能性極低。雙方在土地、人口、國防及經濟等綜合實力，達到勢均力敵時才有可能被雙重承認。試想我們今日若擁有長江以南的領土，國際處境將如何？

因上述不利因素幾乎無法克服，因此國人不宜有台美建交的過度遐想。但諸多有利因素也可促使台美可能建立「準」外交關係。政府不妨與美方協商，將我駐美機構現名改為當年中共與美建交前的「聯絡處」（Liaison Office），此舉針對性強，富政治意義，美國也不必更張既有的一中及戰略模糊政策。聯絡處名稱宜用中華民國，可為中共反台獨拆彈。或可仿巴勒斯坦自治政府在聯合國觀察員之名，改為Mission of the Republic of China to the US，除不觸及各敏感點外，也具國際意義。

（作者為退休大使、世新大學新聞系兼任教授）