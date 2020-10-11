今年國慶，蔡總統以「團結台灣，自信前行」為題發表談話，內容雖不若2019選舉年的用詞辛辣，提出「化解對立，改善兩岸關係」、「對等尊嚴，有意義的對話」，並多次使用民進黨不喜使用的中華民國，更以「中華民國生日快樂」結束談話，但大陸國台辦仍不將此視為善意的釋放，仍批判蔡總統「謀獨言論」，「暴露民進黨當局謀獨本質」。

大陸學者認為，蔡英文始終缺乏面對「兩岸同屬一個國家」的誠意及勇氣，此為兩岸無法重開對話的癥結所在。誠如《環球時報》總編輯胡錫進所言，今年的「雙十講話」所涉兩岸內容是近年來最軟的一次，但胡將之理解為是蔡政府震懾於大陸的軍事準備，感受到遭到戰爭懲罰之嚴重性的表現，這說法與大陸央視主播李紅以「台海兵凶戰危，這人要來求和」，評論前立法院長王金平擬出席福建「海峽論壇」的「求和說」如出一轍。

其實，大陸不僅對民進黨心無信任，口無好言，對國民黨近日在立法院主導通過的「台美復交案」亦嚴詞批判，認為國民黨為與民進黨競爭愛台論述，建議將台灣納入美國的安全體系中，並將中國大陸定義為對西太平洋地區和平及安定的威脅，此舉無異於民進黨的「台獨賣國」。廈門大學台灣研究院副院長張文生也表示，「台美復交案」為「台獨」性質的提案，必須強烈譴責。

北京不僅認定蔡政府仍不願意回到「一個中國」，亦將國民黨在立法院與民進黨的政策攻防解讀為「走向綠化台獨」。換言之，大陸不將蔡總統國慶談話視為「善」，卻將國民黨的「台美復交案」簡化為「惡」的表徵，未正確區分民進黨與國民黨對「中華民國」國號詮釋上之差異。

民進黨礙於無法藉執政實現「法理台獨」，並為極大化在台灣的民意支持，自圓其說的將中華民國與台灣拼接起來，創造「中華民國台灣」的說法，此亦表現在蔡總統的國慶談話中，希望「團結彼此」，凝聚「朝野政黨的共識」，以求在與大陸的對抗中，立於不敗。

然而，有別於蔡政府將中華民國「台灣化」的表述，國民黨不論是誰出任黨主席，依黨綱及中山先生創黨精神，中華民國別無二解，即是中國，此迥異於中共對中國即「中華人民共和國」的主張，但無涉「綠化」或走向「台獨政黨」。針對中國國民黨改名之議，新北市長侯友宜直言，「中國這兩個字代表中華民國」，此應為正解。大陸學界及媒體對國民黨的「抹綠」與獨派對國民黨的「抹紅」異曲同工，皆為缺乏事實根據的政治扣帽。

北京若無法正確解讀國、民兩黨對大陸釋出的政治訊號，一概視其為換湯不換藥的「台獨」，恐未能正確掌握台灣追求兩岸和平的多數民意，徒增大陸武統聲量，使大陸國家主席習近平「在九二共識基礎上推動兩岸關係和平發展」的對台政策主張淪為空話，助長兩岸走向親痛仇快的衝突，此非兩岸問題的解方。

（作者為輔仁大學日文系所特聘教授、日本暨東亞研究中心主任）