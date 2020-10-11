蔡總統在國慶文告中重申願意「在符合對等尊嚴的原則下」，讓台海兩岸共同促成有意義的對話。但國台辦隨即以民進黨「拒不承認體現一個中國原則的『九二共識』」為由，嚴詞回絕。很明顯，在目前雙方主政者未能獲致兩岸關係定位的共識之前，要做到對話根本就是緣木求魚，當前冷對抗局面亦難被打破。

為了展現其掌控台海軍力對抗的主導權，中共11日又宣布將於13日起，連續5天在福建古雷半島東側海域進行實彈射擊。此一訊息看似針對台灣，又像是共軍的例行演訓，但在兩岸處於極端對立態勢的當下，此舉顯得過於躁進。

國防部長嚴德發日前表示，空軍今年度已出動2972架次軍機反制並驅離頻繁擾台的共機，合計花費超過200億元，因此將提高明年度後勤及業務費預算。雖說我空軍為了保衛領空而疲於奔命，共軍也必然承擔極大壓力，中共何不先主動退回台海中線以西，藉此釋出善意，既能避免意外衝突，亦不讓民進黨有炒作「強權被害者」的機會。

即便美國將中國視為最具威脅的戰略競爭對手，川普總統還嗆聲不怕軍事衝突，美國卻從未真的希望為了台灣而與中共開戰。國務卿蓬佩奧近年來多次對中共不假辭色、口出惡言，近日聲調卻明顯溫和許多。綜合他近日在不同媒體的專訪可發現，蓬佩奧重申美國將「致力履行對台灣的防衛承諾」，但也會採取一切措施緩和緊張情勢。若再加上美國國安顧問歐布萊恩希望打造台灣成為「獅子都不喜歡吃的豪豬」，「關切但不主動介入」恐怕才是美國從未公開的官方立場。

這也是為何民進黨近日來對大陸的姿態會如此低調。外交部長吳釗燮日前公開表示「現階段不尋求建立台美全面外交關係，也不會倚靠美國介入台海戰事」，若非來自美方壓力，喜歡刺激中共的吳釗燮應不至於講出滅自己士氣的話，這與前總統馬英九所說「台海若發生戰事，美國援助台灣機會不大」有何不同？顯見是因為他戳破民進黨的美軍協防幻想，才遭綠營群起無理攻訐。

台灣固然需要美國作為我方進行兩岸接觸的後盾，民進黨卻不能冀望美軍一定會無條件為台灣而戰，甚至以為在美國羽翼下，可不需付出代價就完成法理台獨。自冷戰結束後，中共即把民族主義當成統治合法性的基礎，想不到30年後的民主台灣，竟然也面臨民粹主義的挑戰。台海近期充斥著「武力解決」台灣的非理性聲浪，亟需兩岸主政者自我克制，否則一旦擦槍走火，將造成中華民族難以彌補的傷害。

蔡英文既然希望對岸領導人謹守「永遠不稱霸、不擴張、不謀求勢力範圍」的承諾，自己是否也該遵循憲法對兩岸關係之定位，進而找到與中共的對話基礎，讓台海擺脫軍備競賽的惡夢，還給兩岸人民一個永續發展的和平環境。（作者為國家政策研究基金會副研究員）