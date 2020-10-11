新冠肺炎肆疫，全球陷入3700萬人確診、100萬人失去寶貴生命的夢魘。全球共同治理病毒、培育疫苗成為人類最高的使命。始料未及的是，新冠疫情未嘗稍減，而「新冠政治」卻如野火狂飆，緊扣世人心弦。

作為全球民主陣營領袖的美國卻伴隨著遍地疫情燃燒，藉總統選舉大玩新冠政治。川普總統有著如帝王般的政治權力，卻在美國疫情遍地烽火下治理無功，民調節節下降。至今美國已有775萬人確診、21萬人命歸黃泉。出人意料的是，川普並未因不利的新冠疫情阻遏他熾烈的連任企圖心，相反地，擁有龐大總統權力的他，因勢利導，卯足全力與天命搏鬥，他為美國總統寫下了歷史上災難治理政治新的一頁。

川普總統是美國歷史上最懂得什麼是「政治」的人物。雖然他非政治人，未擔任過任何美國政府的公職，卻能將政治玩得虎虎生風。西方學者詮釋政治是「競爭權力的過程」，民主國家使用和平的方式得到權力，那就是選舉；而極權國家使用暴力得到權力，那就是革命。而川普玩弄與操控權力卻在和平與暴力之間遊走。厭惡他的人覺得他滿身充斥著「權力的傲慢」；而不少崇拜與支持他的人卻又看不到川普無處不在玩弄著「權力的欺矇」。新冠疫情為他帶來了新冠政治的開闊戰場，更是引領他進入瀟灑的政治空間。

他在全球疫情燃燒中最大的爆炸點便是在10月2日宣布成為美國新冠肺炎的確診者，媒體形容這是「驚天動地」（earth-shattering）的新聞，他懂得因勢利導，與775萬多的美國確診病友成為患難與共、同病相憐的戰友。5日離開醫院回到白宮，照片展示他走出直升機的豪邁神情，以及秀出他伏案從公為美國人民服務捨我其誰的勇氣，並敦促美國人恢復工作。他說:「我知道有危險，但我必須這麼做。我站在前面，領路。」閱者無不動容、熱淚盈眶。他成功地扮演了抗毒英雄的形象。在他心目中至少三分之二的選票是屬於他的了。然而川普染疫後還趴趴走，並在病毒還未消失的情況下出院和返回白宮，種種反防疫措施就是一種權力的傲慢。

另一方面，媒體卻爆料，川普所接受的冠狀病毒抗體藥物，部分抗體是使用新加坡冠狀病毒康復患者的血液樣本製造的。他享受了美國總統的特權，是世界上同時接受抗體雞尾酒療法、地塞米松和瑞德西韋治療的唯一一人。川普確診對他支持的選民來說又喚來了「權力欺矇」的批評。

川普將國內新冠疫情治理失控的形勢嫁禍中共，指「武漢病毒」為始作俑者的告白，用來串連他強烈反制中國崛起的策略之一。這又是川普最為明顯「權力傲慢」的寫照，明目張膽地告訴美國人民，假如他無法連任，中國將取代美國的這種危言聳聽及恐嚇，再度顯現出他的「權力欺矇」伎倆。

事實上，美國《紐約時報》日前報導，中國以驚人的速度恢復到接近疫情前的正常狀態。在為期8天的中秋與國慶期間，中國國內旅遊達到6億人次。中國崛起與中美競爭世界霸權為國際政治的態勢，無法用新冠疫情來串連，川普的作法除了是「權力的傲慢」外，難以解釋。

談到川普總統就聯想到我們蔡英文總統的德性，當她在野時以違害國民食安為理由，拚死拚活反對含瘦肉精美豬進口，但在擁有權力時卻不顧食品安全，找到另一說詞，卯足全力支持她曾反對的同一商品輸入，同樣與川普出現「權力傲慢」與「權力欺矇」的現象，難道現在世界都在彰顯民主的墮落與沉淪嗎？（作者為中國文化大學政治學系講座教授）