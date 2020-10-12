提到醬瓜，便不得不提蔣介石最喜歡吃的家鄉寧波風味，而提到其家鄉風味，就不得不提其原配夫人毛福梅。

毛福梅深具傳統美德

之前提過，蔣有四位太太，按先後次序，分別是毛福梅，姚冶誠，陳潔如和宋美齡。蔣在14歲時，經媒妁之言，娶了同村的毛福梅，而這位夫人正是蔣經國的母親，他雖然不如宋美齡般風華絕代，儀態萬千，卻深具中國傳統女性美德。

關於蔣喜愛家鄉口味，以及毛福梅的賢良淑德，最瞭解的莫如蔣在大陸年代的侍從副官居亦僑，他在《跟隨蔣介石十二年》一書中有詳細紀述。

蔣介石是浙江奉化人，當地水產豐富，除了一般海鮮之外，蔣尤愛吃奉化的蚶子，以及當地盛產的牡蠣。當蔣介石在南京主政時期，毛福梅知道蔣愛吃家鄉菜，每年都會定期做好一些家鄉菜，託人送到他的南京官邸，例如前述的蚶子、牡蠣，還有文蛤、風乾鰻魚等，這都是南京市面買不到的海鮮。

正如前述，蔣還喜愛吃雞汁芋頭，還有雪裡紅肉絲湯和大湯黃魚這些家鄉菜。毛福梅便把家鄉溪口盛產入口即化的芋頭，定期送到南京官邸，再由廚子加以雞汁炮製雞汁芋頭給蔣食用。

毛福梅亦醃漬雪裡紅、腐乳、臭冬瓜等，尤其是臭冬瓜，她更有一套獨門祕方：在醬缸內，除了冬瓜之外，再放一些老莧菜梗，讓兩樣東西一起發霉後，「臭味相投」，相得益彰。她把這些醃漬菜定期送到南京官邸，成了蔣介石餐桌上不可缺的家鄉風味，這位遭蔣遺棄的元配夫人毛福梅，實在有中國傳統女性的美德。當時有人便調侃說：「縱有珍餚供滿眼，每餐味需卻酸鹹」，以此來揶揄宋美齡。

蔣介石偶爾和宋美齡回故鄉溪口老家小住，毛福梅總要親自下廚為蔣燒幾道家鄉菜和點心，如雞汁芋頭、雞汁青葉燒冬粉、寧波湯圓等，當她在廚房燒好菜後，就悄悄從後門溜走，避免與蔣、宋兩人碰面而尷尬。溪口人對她都極其尊重，尊稱她為「大師母」。1937年蔣介石的兒子蔣經國在蘇聯勤工儉學十二年後返國，隨同他返國的還有他在蘇聯娶了的夫人蔣方良，這位媳婦在溪口住了一年陪伴毛福梅，最愛吃這位婆婆做的點心。

至於菜館，蔣介石其中一間心頭好，就是西湖的「樓外樓」，喜愛的菜式包括西湖醋魚以及醉蝦。無論是1927年第一次下野，以及1949年再度下野，他在回鄉途上，都有特地光顧這間菜館，並吃西湖醋魚這道菜。1927年那一次，他還能邊吃邊談笑風生，對下野淡然處之；但到了1949年那一次，他卻幾乎食不下咽了。

西湖醋魚移情日月潭

居亦僑記得蔣介石在樓外樓吃得最興奮的一餐飯，是1937年兒子蔣經國歸國，蔣、宋兩夫婦晚上在樓外樓設宴為兒子一家接風，席間宋美齡還告訴媳婦蔣方良，她老爺如何喜歡西湖醋魚這道菜，以及解釋有關作法。

1949年後，蔣介石被迫遷到台灣，西湖已無法可到，那裡的醋魚亦無法可嚐，便移情至台中的日月潭，以及當地盛產、人稱之為曲腰魚的魚。

這種魚在獲得蔣青睞之後，聲名大噪，被改稱為「總統魚」，成了日月潭很多餐館招攬客人的噱頭菜。

最後，順帶一提，這位蓋世梟雄，當然日理萬基，那麼他又會不會親自下廚呢？

《蔣中正的生活拾趣》書內引述後來獲公開的《蔣中正日記》，民國36年9月2日那一則，有以下這段：「正午到黃龍潭野餐，瀑聲古樹，仍不能滌蕩我憂患，唯妻煮菜余炒飯甚覺難得之樂事也。」現在國史館還珍藏了當日蔣在郊外席地炒飯的照片。

其實在蔣的日記中，曾多次提到自己炒飯，例如民國45年7月28日那一則，又有以下這段：「十一時後與妻帶熊、虎（筆者按：此乃宋美齡姪子宋伯熊和宋仲虎）等往溪內觀瀑布，以大雨之後，其瀑更為雄狀可觀，留戀不已，余自廿年前在南京紫霞洞野餐，手炒蛋飯後久不作此，今復重試，共未退減，其味更美，同食者讚美不絕，且全部食光也。」