無色覺醒》賴岳謙：中國大陸戰略軸線？積極防禦？對等抗衡？(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第737集播出，由主講人賴岳謙教授綜合評論理性分析：「中國戰略軸線解析！改變現狀？積極防禦？」

解析中國大陸戰略軸線可分成兩大路線並行。

面對小國，採取積極防禦態勢，也就是說，你如果改變現狀，我就讓現狀回不去，維持彼此現狀的「小國戰略軸線」局面。

面對大國，則是採取強硬的態度，就是你怎麼對我，我就怎麼對你，禮尚往來，若是遭到大國打壓，也決不屈服，這就是對「大國戰略軸線」的做法。

最能體現中國大陸小國戰略，莫過於由日本右翼政客所激化的釣魚島列嶼（日稱：尖閣諸島）爭議，當日方政權企圖將釣魚島國有化，破壞彼此對於爭議領土的默契時，中國大陸不僅強烈抗議，更採取強硬的手段回擊。

針對釣魚島爭議，日本沖繩縣石垣市議會2020年6月22日通過，將釣魚島列嶼（尖閣諸島）地址名稱，從登野城改為「登野城尖閣」的議案，並於2020年10月1日起生效。日本政府之舉措有將釣魚島列嶼國有化的實質涵意。

日本不僅高調將釣魚島列嶼國有化，更在先前美日防衛首長會議時，將釣魚島海域劃入「美日安保條約」的協防範圍內，此舉明顯是對釣魚島領土主權爭議國的挑釁，與打破區域現狀的行為。對此中國大陸不僅加強「中國海警船」對釣魚島海域的巡邏，對前來釣島海域的日本漁船施行必要的驅離警示。甚或搭配中國東海艦隊快艇，以牽制日本自衛隊護衛艦。

中國在對大國戰略上，則與小國戰略不同，面對世界強權美國不斷在國際經貿或外交的壓迫，中國大陸不僅沒有屈服的態勢，反以大國風範之對等力道進行反擊。

美國以利益優先，在國際上對他國進行經濟等制裁。曾經因石油資源利益問題，出兵中東地區的伊拉克與敘利亞。甚至對與盟國之利益衝突，也不會因此讓步。位於歐洲波羅的海，德俄合作建置計畫的「北溪天然氣2號管線」（Nord Stream 2）的興建議題，就成為美國與德國爭論的焦點。

繼俄羅斯和美國後，歐盟是第三大液態天然氣市場，其中又屬德國的天然氣需求，是所有歐盟國家之中最高。此外，德國近期大量推動減碳政策，並宣示預計在2023年時，廢除全國境內所有的核能電廠，因此對天然氣的需求大幅提升。

德國為保障在冬季天然氣的供應，與歐洲天然氣供應大國的俄羅斯達成協議，興建「北溪天然氣2號管線」穿過波羅的海進入德國，如此可以避免穿越中間國烏克蘭，降低天然氣輸送的政治風險，而這屬於德國的能源主權建設卻遭到美國強力的反對，甚至揚言要制裁興建天然氣管道的歐洲公司。

美國自從2017年頁岩油提煉技術進步後，不僅不需要大舉進口能源，甚至搖身一變成為能源輸出國，液化天然氣資源也供過於求。因此自然希望高需求的德國能成為潛在買家。然而地理位置的現實，美國天然氣需要透過運載船才能送抵德國，因此天然氣的成本價格，始終無法與俄國競爭。

美國也對相關合作集團展開制裁，部分公司迫使退出該計畫。由此可見，即便是如德國的堅實盟友，美國在自身利益受到影響時，也會展開制裁手段。然而，不同於歐洲國家，中國大陸企業面對美國政府的國際打壓，中國大陸不僅沒有低頭，甚至以相對的方式進行反擊。

美中貿易戰，從關稅與專利智財權，打到數位科技通訊產業等，對挑起爭端的美國，中國大陸政府為因應美國任意制裁與其相互配合的企業，也增設「不可靠實體清單」來反制，並於2020年9月19日正式發布。中國商務部指出，對不遵守市場規則，背離契約精神，出於非商業對中國企業實施封鎖或斷供，嚴重損害中國企業正當權益的外國企業組織或個人，將列入該清單。

近年國際關注焦點在這全球前兩大經濟體的競爭態勢，而中國大陸戰略軸線也等同於向外界宣示，中國已是能與美國平起平坐的世界大國。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！