最後的總結，我想告訴大家，我2012年到大陸時，兩岸是蜜月期，現在是冷戰期。但是，反而是現在，台灣媒體上，能引起廣泛熱議的，常常是有關於大陸的。比如美國大選，台灣會討論的，是拜登上台會不會親中。

過去十年，對於世界變化，台灣社會受到非常大的衝擊。台灣人很清楚台灣有戰略價值，同時深愛的自己的家鄉，也為家鄉自豪。但對於整個國際環境的變化，除了很情緒的「不要親中」這種表達之外，也不知道該怎麼做。而我們的政治人物，心裡只有選票，沒有很好地引導人民，對於未來的方向。整個台灣陷入一個「你支持兩岸關係好，你就是親中賣台」的這種情緒，於是很多學者、媒體人還有民眾那些理性的內心話，消失在網路上。

我非常不希望，類似的現象也出現在大陸。

十年前的我，沒有想過有一天許多台灣年輕人會迷上大陸明星；十年前的你們，可能也沒有想過中美貿易戰的爆發。我小時候大家還常常說，反正國際發生那些大事跟台灣沒什麼關係，我們又參加不了。但是現在台灣的小年輕普遍知道，就算不想要，我們也會被裹挾其中。

現在的台灣社會，包括媒體、政治人物，其實非常關注大陸發生了什麼，我認為是因為大家想找到一點點、對於未來方向的預測。因為台灣當前對於世界未來有太多困惑──比如大陸會不會跟美國打起來？比如中國如果持續崛起，未來世界會是如何？

大陸的模式，與所謂「西方模式」將會並存，都有好有壞，沒有哪一方能取代哪一方。而未來世界會怎樣，台灣需要先去讀懂美國，還有大陸──現在，台灣社會的這個認知，比起十年前，更明確了。（全文完）（郭雪筠／台北女孩）