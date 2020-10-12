2006年，因兩岸學術交流的機緣，我至對岸的大學參訪，在香港機場短暫停留後，班機便直往北京前進，首都國際機場是北京的門戶，敞開大門歡迎來自全球的遊客，首次越過台灣海峽踏上這塊在課本中反覆讀過，既熟悉卻又陌生的土地，心中百感交集，有種難以言喻的感覺！

熟悉又陌生的土地

抵達北京次日，一早行程便是長城，距北京市區有些距離，因長城「萬里長」，所以挑選號稱「天下第一雄關」的居庸關遊覽，衝著不到長城非好漢，我也不落人後地往上爬，長城猶如巨龍攀附，蜿蜒於山稜，石階狹窄陡峭，卻止不住遊人如織。長城靠外有垛口，垛口上有望口，下有射洞，並設置烽火台以傳遞訊息，猛回頭看頗有睥睨之姿，更能體會戍守邊疆將士奔波的辛勞。

緊接著是名勝故宮，即紫禁城，有別於台北故宮，北京故宮以氣勢磅礡的建築取勝，還有歷史典故點綴其中。自天安門廣場跨護城河，入午門進到皇城領域，經前三殿，後三宮，森嚴高牆，再從神武門出。其中太和殿內的皇帝御座，位於紫禁城的中心，同時也是整個北京中軸線貫穿的中心，顯示其皇權浩大，而乾清宮高懸「正大光明」匾額，富麗堂皇，慈禧的水族桌將金魚飼養在桌面夾層，隔著透明玻璃觀賞，匠心獨具我尤其喜歡。

明十三陵中萬曆皇帝的定陵也是景點，拾階而下便是一陣陰涼，果然有古墓的情調，雖未讀過《風雪定陵》，但主神道神獸拱衛著皇陵，金剛牆猶在，卻仍遭破壞，讓人深刻了解政治清明的重要。

此行還拜訪了中國最高學府北京大學，京師大學堂的古意，未名湖畔學子不顧眾人目光，專心的讀起英文，新舊之間自有風趣。更鑽進源自蒙語的胡同走訪國子監與孔廟，最後到了以絲製品與手工藝品為主的秀水百貨，喊價殺價的心理戰四處廝殺，參訪告一段落，伴著微涼的夜色歸家。

2007年，二次訪北京，改採自由行模式，北京地鐵四通八達，雖是舊地重遊了，也不能免俗地再至居庸關當一次「好漢」。

而為了迎接2008奧運，本就霸氣十足的北京，當時更緊鑼密鼓地「除舊布新」、大興土木，看得出北京的雄心萬丈，參觀北京市規畫展覽館時，我便深深感受到其格局之宏大，加上鳥巢、水立方的完工落成，北京以奧運成功凝聚全中國的向心力。

沒有了解 豈有互信

另外，在北京的重頭戲是兩岸青年交流，我深深覺得兩岸青年交流是台灣人看大陸、大陸人看台灣、兩岸看世界的重中之重，沒有了解，豈有互信。

接待我的「志願者」曉亮是大一新生，且是北京當地人，在「走進北京」活動中負責陪我亂逛北京，我們天南地北地聊著。拜小時候念過歷史、地理之賜，自認對大陸不算陌生，但畢竟兩岸還是有些差異，我最大的發現是數字上的「七」，兩岸的比法不同，台灣是直接用大拇指與食指，大陸則是大拇指、食指與中指捏合在一起，相當有趣。

曉亮還陪我殺去北京動物園的熊貓館，讓我親眼看到那隻「想拍彩色照片」的可愛動物，熊貓相當有個性，完全抵擋住參觀民眾的聲聲喚，硬是背對大家，埋頭啃食竹子。

後與小組會齊一同參觀了法源寺與西單圖書大廈等地，還品嘗知名的狗不理包子。最後是我首次入住北京民居，不禁有些小緊張，我與曉亮家長在短暫的通車與住宿過程中交換了一些兩岸的觀點，發覺兩岸對彼此其實都有一定程度的了解，談話與溝通紓緩了我的不安，也拉近了兩岸的距離，此後一宿無話，結束了北京的匆匆一瞥，在此再向曉亮與其家人的殷勤款待致上感謝之意！

行萬里路勝讀萬卷書，旅行除了洗滌心靈，更能增加向前的動力，北大、清大、人大學子的好學健談，恰反映出中國追求發展的決心。台灣的確在上個世紀交出傲人的成績，但馬拉松尚未結束，無論是制度或經濟持續在競爭，別讓兩岸過往的愛恨情仇阻礙了自己，走向國際，放眼未來，一同追求更美好的明天。（姬龍仁／基隆市）