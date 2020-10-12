日前在一場座談會中，與會代表提及如果台灣能開放美國食品藥物管理局（FDA），或歐洲食品藥物管理局（UFDA）已核准的藥品，台灣就可擁有先行優勢，可以吸引很多東南亞、大陸的病人來台治療，有利於台灣發展國際醫療。但結果卻卡在台灣的法規主管當局，因為即使FDA、UFDA通過的產品，到台灣仍須審查，而審查曠日廢時。雖然可以申請專案核准，可是一拖就是半年、一年以上，已然失去先機。

最近，《再生製劑條例》也面臨立法，但是各界意見多，一旦進度落後，又將喪失台灣發展細胞治療的優勢。尤其是中國的幾個城市，如南京正規劃細胞治療專區，將逐步削弱台灣的優勢。台灣空有技術，但法規相對落後，在產業發展上已落於美國、日本、荷蘭之後，而韓國、中國也有超前之勢。號稱醫療先進國家，卻在法規的遲滯下，無法大力發展。

其次，台灣貨幣主管單位認為台灣熱錢太多，加上保險資金、海外資金匯回，錢滿為患。如果逼退這些資金，就不至於炒作台灣的外匯、房地產、股票。但這些消極的顧慮，反而使台灣的游資跑到海外，沒有辦法導入正常投資的管道。也使就業機會、青年人的高薪就業機會喪失。

再者，台灣的觀光事業自從大陸觀光客減少以後一蹶不振，只能靠補助維生。在新冠肺炎之後更是變本加厲，缺乏具體的對策。如果人手不足，可以透過觀光基金成立智庫協助，否則，觀光產業缺乏長期規劃，未來難以回春。

再以個資安全為例，台灣的個資安全雖然聲稱保護完善，但市面上詐騙電話，個資外洩層出不窮。只是一味規範正常的產業運作，讓很多產業動彈不得。台灣在醫療的個資規範太過嚴苛，讓很多的調查研究無法進行，醫療的個資也無法為產業所應用，枉費台灣有全世界號稱最完整的健保資料庫。

另以新的金融商品為例，政府的規範太過嚴苛，使得金融商品推出的比率太低，致台灣的保險基金都流到香港、新加坡追求高利潤的金融商品，反而喪失了台灣資產管理的商機。

此外，醫療觀光一般認為必須有產業化發展的思維，所以經濟部比較適合，但經濟部認為自己沒有醫療專業，故予以拒絕。但事實上，經濟部可以借調一批衛福部有醫療專業的公務員，自然可以解決部分的問題。目前醫療觀光歸屬於衛福部項下動輒得咎，所以醫療觀光始終裹小腳發展，缺乏耳目一新的進展。

以上種種都是公務員保守，多一事不如少一事，而且管制、規範的心態非常明顯，因為管制以上馭下，不必跟業者平起平坐。但這些保守心態也斷送服務業產業發展的機會。

如果服務業的主管部會可以擬訂比例，如20％產業發展的績效指標（KPI）。另外，再訂三、四個協助其他部會推動產業發展的KPI，將可為服務業增添不少動能。如此，有機會吸引新的投資、精進商業模式，自然可以為年輕人創造高階的就業機會。在組織調整上，可由行政院副院長進行跨部會的協調。甚至採取負面表列的形式，帶動更多的投資。

以醫療的個人資料為例，如果我們有產業化的思考，可以將個資成立一個國家級的公司，讓全民認股。公司可以授權一些非識別化的資料供產業的應用，申請的廠商必須付費，公司有盈餘，由全民共享。另一方面，個人可以在有回饋的情況下，表達開放自己資料供學術、商業使用的意願。如此，台灣的大數據才有意義，產業才可以利用相關的資料進行分析。而非表面上防範保護的很嚴謹、動輒得咎，但實際上個資被盜取滿天飛，反而抹煞了產業應用的價值。

綜上所言，一般人認為台灣的市場小，服務業的商機不大。但事實上，服務業可以深化，提高附加價值，可以精進商業模式。有了好的商業模式甚至可以出口，形成良性循環。如此，服務業有好的商業模式，自然可以創造高階的就業人口，年輕人就不愁沒有高薪的就業機會。

至於如何精進商業模式、增加投資呢？事實上，台灣的資金很多，我們有10兆元新台幣的超額儲蓄，另外還有20兆的保險資金，每年還以3兆元的速度在累積。只是我們管制太嚴，沒有好好的運用，都跑到香港、新加坡去追求高報酬的運用。

有鑑於此，我們認為政府欲提升經濟的動能，應該馬上做四件事：第一，服務業的主管部會必須訂定20％左右的產業化KPI。第二，鬆綁法規必須有目標的鬆綁，而非為了鬆綁而鬆綁。同時，制定新的法規必須採取總量管制，在廢除舊的法規前提下，才能新增法規。第三，部會必須每年訂出三到四個協助其他部會通過法規的KPI，才能鼓勵跨部會的合作。第四，各部會的中高層官員必須建立輪調機制，以降低成見，摒除部會的本位主義，促成跨部會的合作。