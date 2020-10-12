總統蔡英文的國慶文告，是其520後最重要的對於兩岸關係的表述，從內容可以很清楚得知，總統完全不想跟大陸攤牌，兩岸戰火不是她的選擇。但大陸選在11日發布台灣間諜案，看來要化解兩岸緊張，是條非常艱困之路。

從一開始用「新冠肺炎」，而不用武漢肺炎，有關台美關係表述上，她限縮在經濟對話、供應鏈重組，對於政治、外交及軍事上，她沒有提到美國的角色。

在兩岸關係上，蔡英文在提到國際社會關切大陸擴張後，引用大陸國家主席習近平的聯合國的視訊演說中的話，她沒有否定習的談話，反而說，「我們希望，這是一個真正改變的開始。」蔡英文自2016年起，談及兩岸時，就很喜歡用習講過的話，如「不會走回對抗的老路」，老路是習的講話風格。

大陸涉台學者雖肯定蔡英文的談話有務實，但仍是口號；共軍則13日起在福建古雷半島舉行實彈射擊，離金門只有100公里，央視《新聞聯播》則播報大陸破獲數百起台灣間諜案的「迅雷2020行動」，直接點名蔡英文與外部勢力合作。

這代表離11月3日愈近，大陸對台警告也不斷升級，不會因蔡英文的口頭善意有所改變。美國總統大選後，無論誰當選，美國反中大勢不會改變，兩岸也不會因拜登當選而自動好轉，過去這一年兩岸關係已惡化到停戰以來的最嚴重程度，除了口頭表達積極訊息，大陸有責任，政府也有責任以實際行動，拋出具體和解舉措。