蔡總統的雙十國慶演說，明確把台灣發展對外關係的焦點，放在經貿合作上，等於重申了外交部長吳釗燮前不久說的，台灣不會尋求建交、政治承認，不會去觸碰對岸的紅線。

蔡總統也堅定喊出「不畏戰不求戰」和「降低戰爭風險」12字，表達她追求和平的信念。

期望民進黨不只說到，更要做到，不能只是漂亮的場面話。