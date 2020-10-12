快評》國慶演說要做到 18:412020/10/12 言論 言論部 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 總統蔡英文。(圖／資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蔡總統的雙十國慶演說，明確把台灣發展對外關係的焦點，放在經貿合作上，等於重申了外交部長吳釗燮前不久說的，台灣不會尋求建交、政治承認，不會去觸碰對岸的紅線。 蔡總統也堅定喊出「不畏戰不求戰」和「降低戰爭風險」12字，表達她追求和平的信念。 期望民進黨不只說到，更要做到，不能只是漂亮的場面話。 #快評 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《光電股》外資扯後腿 大立光重摔 10:502020/10/12 財經 前景樂觀 亞債後市看俏 04:102020/10/12 投資理財 《半導體》力成9月營收雙升 Q3登歷史第3高 12:492020/10/12 財經 《港股》習近平將南巡 港股走高漲聲不斷 12:492020/10/12 財經 《半導體》2外資讚聯發科 齊升目標價、上看768元 11:582020/10/12 財經 寒舍集團2020年ITF台北國際旅展 住宿券下殺22折、餐券最低53折起 13:402020/10/12 財經 黃偉哲評焰火滿分 交通僅70分 04:102020/10/12 地方新聞 果粉快看！蘋果免費延長Apple TV＋試用期至2021年2月 18:342020/10/12 科技 BMW搞笑停車 輾壓「北歐坦克」車主傻眼 14:102020/10/12 生活 《通信網路》最壞情況已過！外資續喊買美律、上看193元 12:322020/10/12 財經 言論熱門新聞 蔣介石吃雞不見雞──從餐桌看政治（二） - 兩岸史話 - 言論 旺報社評》大陸經濟V型反轉趨勢已成 - 旺報社評 - 言論 快評》兩岸諜諜不休 - 短評 - 言論 中時社論》別輕易把年輕人送上戰場 - 中時社論 - 言論 中時社論》台灣六個錢坑 將淪為債奴 - 中時社論 - 言論 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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