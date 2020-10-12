蔡英文總統才在國慶日宣布兩岸應相互尊重，尋求和平相處之道，並遞出橄欖枝盼共促兩岸和解，但大陸央視隨即報導數百名台諜被逮，並劍指台獨、港獨合流。兩岸「諜諜不休」，沒有互信，台海局勢更加嚴峻。

央視這次報導台諜案的操作手法與2018年類似，以全國掃蕩台諜的迅雷行動為主，目的無非是對大陸人民進行大內宣，但前年是針對來台陸生，今年則猛打民進黨操弄「反送中」及台獨，在共機頻擾台和美中台關係緊張之際，顯然有濃濃政治意味。

尤其翻出1年多前的舊案，讓失蹤許久的屏東縣枋寮鄉鄉政顧問李孟居在鏡頭前認罪，甚至指控被鄉長陳亞麟騙去香港聲援反送中，這樣的報導內容或許對台灣民眾已無感，但央視藉此可讓大陸民眾了解制定《香港國安法》的目的，就是同時要打擊在幕後操控的台獨分子，避免分裂國土。

兩岸諜影幢幢已非新鮮事，浮上檯面都有其政治目的。去年底，蔡政府在總統大選前推動《反滲透法》前夕，澳洲突然冒出王立強共諜案，自稱是解放軍的王立強向媒體指控，遭向心夫婦指使到香港、台灣從事情報活動，大陸公安隨即澄清王的真實身分，指他是無業在逃人員。

不過，此案和反送中議題在大選前發酵，檢調還大動作跨海查證，並逮捕向心夫婦列為《國安法》被告偵查，然事過境遷，案件快1年仍未偵結，向心夫婦還被境管至今，替共諜案真偽蒙上面紗。

大陸央視報導台諜竊密案，發表時評再批評民進黨政府為了搞台獨小動作不斷，在在都是針對台獨而來。蔡英文總統既已體認兩岸唯有相互尊重才能尋求和平，在民進黨推動修憲、正名之際，蔡主席也應言行一致。