在美中對抗不斷升溫，兩岸關係持續緊張，共機頻繁擾台之際，近來有關「是否恢復徵兵制」的議題，逐漸受到國人的關切議論；但從各種跡象與反應來看，不是出現理想與現實的扞格，就是想的、說的與做的根本自相矛盾。國家安全何等重要，兩岸情勢如果繼續惡化下去，台灣就必須拉高層次從全局思考，規畫務實有效的國安戰略，光是從技術面補強，只會陷入挖東牆補西牆，最後越補洞越大也越多，導致牆垮國危的慘境。

根據ETtoday新聞雲的最新民調顯示，若解放軍攻台，有44.9%的民眾願意讓自己和家人上戰場保護台灣，更有過半民眾支持恢復徵兵制，甚至有52%民眾更支持實行「男女都服兵役」的全民皆兵制， 37%民眾則表示反對。

我國自2016年底起已全面改為募兵制，1994年1月1日後出生的役男只需接受4個月軍事訓練。此次調查結果顯示，有高達66.6%民眾支持台灣恢復徵兵制，22.3%民眾則表示不願意。

民調結果顯示恢復徵兵制的社會聲浪漸大，但深入交叉分析後，不同年齡層卻存在微妙的三大「雙重標準」。

不能靠鍵盤喊打喊殺

例如18至19歲的族群儘管願意自己或家人上戰場，卻強烈反對徵兵制。相反地，已經過了徵兵制的20至29歲族群，是最有可能要第一批上戰場的人，因此儘管較為支持徵兵制，但卻強烈反對上戰場。至於不必再服後備役的40歲以上族群，表態支持徵兵制的比例更高於20至39歲。

其中尤其是在18、19歲此一最支持民進黨的年輕族群中，雖有高達96%表示願意上戰場護台，同時該族群卻又有高達87%拒絕恢復徵兵制，難怪此一獨特現象被網友譏諷是「靠鍵盤喊打喊殺」。各種跡象反映，恢復徵兵制恐怕更像是一種基於一時愛國義憤下的情感反應，雖然可貴可佩，卻禁不起現實進一步的檢驗，而且各年齡層更有「心照不宣」的不同心理反應。

問題是，社會可以因此各抒己見，民意也可以因此激盪熱情，但回到執掌國家安危走向、應該保護人民生命財產的主政者身上，難道也可以這樣不負責任地將其當成是鍵盤上的戰爭遊戲，或者彷如操弄選戰的民粹試驗嗎？

由於國軍戰力遭到質疑，陳水扁、馬英九兩位前總統曾為到底是誰縮短役男役期、將徵兵制改為募兵制而互相撇清，其實這都是無謂的爭辯，因為不論是為了選舉考量、社會趨勢或兩岸情勢、國防變革，台灣廢除徵兵制都已經是回不去的結果了。關鍵是，如何面對現實，釐清危機大小、問題輕重，務實且穩健地制定新的國安戰略與國防架構？

保障國家的安全與發展，一是靠強大的經濟力，二是靠穩定的國防力，以民進黨政府現在的反中甚至台獨路線走下去，即使經濟力的發展可以自圓其說挺住一時，國防力的強化絕對不可能自欺欺人、掩耳盜鈴，更必須全面且立即補強。在兵源人力方面，國軍將成立「防衛動員署」強化後備軍人教召功能，但外界對此能否確實補足戰力缺口已多有質疑；在武器裝備方面，包括美國國家安全顧問歐布萊恩、國防部印太助理部長海大衛近日都已相繼表態，呼籲台灣擴大軍購、增加防衛支出，還具體標舉軍購的項目。

軍購將成為恐怖錢坑

對美軍購的增加儼然與美國軍事護台的積極性成正比，因為只有這樣，才能證明台灣自我防衛的決心與誠意。姑不論隨著對美軍購的增加，台灣將更受制於美國，成為其制中棋子而難有自主性，台灣內部的發展也將受到拖累，軍購成為恐怖的錢坑後，其他如勞保、能源、社福等財務預算也都將遭到嚴重排擠，這些難道民進黨政府掩蓋得住嗎？

早年台灣的處境常被拿來與以色列相比，但是如今的以色列在強敵環伺下愈加強大發展，台灣在國民意志上卻今非昔比，而且不斷與國際現實脫節。從退此一步即無死所的憂患意識、尊重軍人並完善軍人福利，到全民以當兵為榮、徵兵成效顯著等，都根本無法與以色列相提並論。是否恢復徵兵制並不是重點，勇敢而負責地認清現實，從更上位的兩岸關係謀求和平合作，避免不必要、非理性的軍事衝突，才是正本清源的避戰共榮之道。