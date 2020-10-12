大陸在8月26日從不同基地，向南海發射東風系列彈道飛彈，落在南海，2枚或4枚不知，但大陸打了之後，軍方觀察，美軍艦在該區域活動低調了些。

大陸以前試射飛彈都是東往西打，往內陸打，這回是第一次往海裡打，所以受到高度關注，而且打的是美軍艦固定走的海域，用意不言可喻。再者，有一枚飛彈只打一半距離，就有2600公里，除了警告美國，也等於告訴印度，大陸飛彈也可以打到南亞。

在技術上，不同種類飛彈異地發射，同時命中同一目標，是所謂的不同方向，不同彈種的STOT（Simultaneous Time On Target）戰術，若多打幾枚形成飽和攻擊，美艦非常難防衛。

大陸首度刻意展示這種STOT戰術，不但對第二島鏈以及南海海域，即便對美國航母戰鬥群也有嚇阻力量；更代表大陸中程導彈的多方位發射，在太空衛星定位下，已具精準打擊能力。從軍事作戰的角度解讀，意義是十分重大，我軍方相當關注。

這次大陸打的飛彈，從青海發射的是東風-26型，從浙江發射的是東風-21D。其中東風-26射程可達關島，有「關島快遞」稱號，東風-21則被稱為「航母殺手」。

大陸能在國際上展示其飛彈嚇阻戰力，也是拜北斗衛星計畫成功之賜。

大陸發展北斗衛星是受到美軍刺激，首次是1990年代的第一次波灣戰爭，美軍打伊拉克的打法，即所謂外科手術式戰爭，讓大陸吃驚，也大開眼界；第二次則是美方懷疑大陸一艘貨輪偷運物資給伊朗，在海上攔下船要檢查，大陸最初不依，美方就切斷GPS，大陸的船都搞不清方向，大陸想救船員都救不了，最後只得同意美方登船檢查。

第三次刺激是1996年，大陸打飛彈恫嚇台灣，打到南部外海的飛彈被美方干擾，打到什麼位置，大陸自己也不清楚。第四次刺激是美軍炸大陸駐南斯拉夫的大使館，飛彈靠衛星定位，想打哪就打哪。美軍說是地圖未更新，當然是片面之詞。

於是大陸決心發展北斗衛星，第一階段是覆蓋大陸內陸，第二階段是太平洋地區，第三階段是全球，今年7月完成。以衛星精準度言，雖是涵蓋全球，但仍有距離差別，美國的GPS在美洲最精準，到了亞洲會有些偏差，如果戰場在亞洲，大陸北斗衛星定位精準度會比美軍強。

大陸這次打飛彈到南海，精準命中海上目標，對台灣自是威脅。不過，大陸現在天天軍演或操練，就代表沒有想對台動武，若是動武，不會這樣。以大陸的總體國力，除非用盡所有手段都逼不了台灣屈服，才會動用到軍事手段。