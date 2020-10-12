美國總統大選進入倒數最後3周，民調顯示拜登領先川普10%，在賓夕法尼亞、佛羅里達和亞利桑那等主戰場，以及4年前讓希拉蕊失去入主白宮機會的選舉人票上，拜登都占上風。據此觀察，目前幾乎所有人都預測拜登將在11月3日擊敗川普，拜登所屬的民主黨並將席捲美國國會。

跡象顯示，川普在本次大選中看來死定了，但從過去4年的經驗中，你永遠不能低估川普，尤其是他不負責任煽動群眾的能力──只要看一下他是如何在愚蠢的情況下感染新冠病毒，出院更以「復活」自居的厚顏無恥，再次說明不能用一般對政治和政客的認知，甚至常識來看待川普。

川普的狂妄、為達目的不擇手段的性格，表現在國際關係和地緣政治上。在這次競選中，他再三指責拜登對中國態度軟弱。川普的行事作風讓歐美觀察家擔心，若台海爆發危機，川普將不惜一切代價贏得勝選。

英國政治評論員蒂斯達爾認為，一個擦槍走火或經過刻意設計的國際危機，是美國總統大選潛伏的「大象陷阱」，川普將藉此凸顯拜登的軟弱，以捍衛者形象呈現給美國選民。蒂斯達爾認為，川普對大選結果愈感絕望，發生這種情況的風險就愈高。而在川普政府與中國的破壞性對抗政策下，台灣可能是這個陷阱中最大的誘餌。

蒂斯達爾的論點與美國保守派專欄作家喬治威爾指稱，台灣可能會成為自古巴危機以來美國最危險的時刻，不謀而合。喬治威爾雖已高齡79歲，他此刻發出警語，並非空穴來風。

中美關係在川普執政後發生巨大變化。2015年習近平在白宮玫瑰花園中站立在歐巴馬總統身邊微笑，許諾兩國友誼的新時代，強調中國致力走和平發展和以睦鄰與夥伴關係為特徵的外交政策，已難令美國和其同盟國信服。

川普對中國發動貿易戰，制裁中國，堅稱新冠病毒是「中國病毒」，所有的友好關係，如今都變成了公開敵意。川普政府對台灣的外交和軍事支持，更如同在惡化的中美關係上火上加油。

中美持續激化的關係引發華盛頓方面加速關於終止長達40年有關美國是否應在台灣遭受攻擊時出兵保衛台灣、對台關係「戰略性模糊」政策的辯論。對華鷹派的美國外交政策人士認為，只有美國明確表示干預立場，才能阻止中國和北京的軍事野心，以及習近平的「中國夢」，且警告，「任何人都不應否認台灣可能成為下一個香港的可能性。」

這些強烈的警告，在大西洋彼岸引發前所未見的共鳴；美國國務卿蓬佩奧上周末在與台灣政府關係密切的日本首都東京強調「中國威脅」，也罕見地在歐洲受到關注。此間輿論擔心，美國立場轉趨強硬，華盛頓正積極透過各式管道鼓勵台灣和台灣人對抗中國，激進立場可能會刺激北京，提高發生實際衝突的可能性。

美國目前的注意力集中在下月初總統大選和2021年，中國肯定不會冒險引起正面衝突。但川普的古怪行徑變得愈來愈離奇，習近平面對來自中國內部的壓力，此刻若發生任何緊急情況，拜登的「與中國和盟邦對話」政策，看來都會更跛腳軟弱。如此看來，台灣可能成為拜登勝選的威脅；台灣政府和台灣人民豈能不更加審慎？