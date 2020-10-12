日前國民黨立法院黨團總召林為洲在臉書拋出國民黨改名議題，引發各界關注。黨主席江啟臣表示，改名並不在國民黨的改革內容中，現階段最重要的議題跟黨內共識就是監督民進黨、制衡一黨獨大，認為民生議題才是國民黨首要關注的部分。

國民黨作為百年老黨，過去從興中會、同盟會，到國民黨、中華革命黨與中國國民黨，都有相當的歷史脈絡以及背後代表的價值思想。當前的黨名，已然沿用百年，象徵著三民主義的內涵。

自然，國民黨有著多元包容的傳統，國族與意識形態的光譜範圍相當廣泛，有許多面向的議題可以進行討論，林為洲臉文也呈開放態度，並未具體表示要改成什麼名稱，或是一定要改。但從黨內目前的反彈聲量，包括黨中央不支持、馬前總統與諸多黨公職人員都持反對立場來看，改名這項議題，確實如江啟臣和侯友宜所說，不應是黨當前的改革面向，國民黨要跟民眾站在一起，比任何形式的改變都還重要。

對於國民黨來說，只憑改名，並不足以處理當前在野勢力面對執政黨反監督的問題。綠營向來透過政治操作抹紅藍營，指稱為中共同路人，這被認為是國民黨在2020敗選的原因之一。不過自江啟臣上台以來，透過研擬黨公職人員赴陸交流準則、在海峽論壇展現政黨自主性，以及最根本重要的──擦亮中華民國派的路線，藍營已然有擺脫負面標籤的跡象。各大民調不分藍綠屬性，都顯示國民黨的政黨支持率已經走出低谷，逐漸復甦。

但無論藍營如何進行形式調整，核心的中華主體性並不會改變，這也代表著相當部分的台灣人民。對國民黨來說，正如同侯友宜的觀點，中國代表的是中華民國，這是一中各表的核心概念，也是國民黨的核心價值。

近期國民黨團所推出台美復交與美國協防決議案，也是如此。雖然外界有不少不同意見，但倘若將政治攻防與政黨路線分為戰術與戰略的層次來看，其實藍營是埋下戰術伏筆，旨在破解民進黨抗中保台的大內宣策略，包括近期蕭美琴自封為駐美大使，以及美國駐聯合國大使支持台灣重返聯合國等事件，讓台灣社會在明白美國善意的同時，也應理解台美關係的天花板，其實有其極限，從而讓台灣社會在2019年後出現的極端民意逐步緩和。

國民黨雖在重振，但扮演台灣社會與大陸社會的溝通橋梁，進而維繫兩岸和平，始終是藍營的中心價值。從台美復交到改名案，皆是如此。但在保有戰略定力的同時，在戰術層面其實也應有彈性空間，才能達成戰略目標。

（作者為華青會副理事長）