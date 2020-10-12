在蔡英文總統今年國慶演說中，學者普遍認為其未再提及台美關係，也避免刺激中國大陸。同時也對北京方面遞出橄欖枝，釋出可以對話並求和平穩定的兩岸關係。這論調很明顯的指出，現階段台灣的外交與兩岸策略，從原先「硬抗衡」中國大陸，「被動」轉往較為溫和也富有彈性的避險策略。而這個轉變透漏了幾項重要訊息。

首先，綜觀蔡政府面對今年美中情勢升溫，外交政策很明顯是想藉由大環境的反中，塑造台灣撿到「機關槍」的有利情勢。蘇起於先前指出，蔡英文在今年7、8、9月像得了「躁鬱症」一般。面對美國一連串惠台友台的法令與國際挺台活動，認為情勢對台大好。遂想趁勢將台美關係推向更進一步的建交。然而，蔡政府早就清楚，美國到底願不願意建交，台海發生戰爭華盛頓會不會來救援，答案都是模糊且不確定的。這些反應都讓蔡政府的躁鬱症更加嚴重。雖然想用進口美豬美牛來做經貿扈從的最後一搏，但我們從外交部長吳釗燮近期的言論可以看出，台灣還是被迫回到「戰略退縮」的態勢。

其次，先前美國務卿蓬佩奧在尼克森博物館前的「新鐵幕」演說，或是最近的「亞洲北約」倡議，似乎沒有得到國際社會，特別是東亞地區的強烈支持。原因不外乎現階段世界各國對利用「意識型態」分化世界體系的冷戰關係沒有多大興趣。當國際社會因為缺乏明意識形態的對立，是許多非強權國家得以採行避險策略的最佳時間點。歷史殷鑑不遠，冷戰時期涇渭分明的選邊策略，主要肇因於兩個意識形態敵對的陣營。冷戰結束後，國家間並沒有建立兩大陣營相互對抗，這也有助於國家採用務實彈性的避險。

除了國際社會對目前兩大陣營的互相對抗缺乏興趣之外，中國大陸長期以來對外關係上的「不結盟」精神，並試圖透過所謂的「夥伴關係」來形塑其外交政策。在對外關係上強調「中國不打別人的牌，也不允許任何人打中國牌」的「不結盟」精神。並在傳統的邦交關係之上，只透過「夥伴關係」的建立來加強與特定國家或國際組織的互動。鄭永年也指出，中國大陸要避免結盟。除了不想因為聯盟的制約，讓北京陷入不必要的戰爭泥淖之外，也間接促成國際間缺乏「新冷戰」的重要元素。

美國著名政治學者米爾斯海默就曾指出，國家得以採用避險，通常是在大國容忍的情形之下。一旦大國要求選邊，小國便失去兩邊同時討好的不選邊政策。以目前情勢，美中兩強要求其他國家必須選邊的態度並不是太過明顯。就算川普為了贏得美國大選，不斷打反中牌，進而拋出的「新北約」之說，國際社會也對其興趣缺缺。畢竟現在新冠肺炎疫情嚴峻，國際經貿又緊密互賴，要強迫世界各國因為美國大選而選邊站，有點強人所難。

簡言之，當國際體系上缺乏冷戰因素，而世界各國對在美中之間選邊站也興趣缺缺的同時，避險遂有了市場。但是我們要問的是，蔡英文政府是否心甘情願的回歸避險，還是因為大環境與美國「戰略模糊」而被動採用避險，我想後者應該還是主要因素。而這樣被動回歸避險是否為蔡政府所期待？還是其會謀定而後動，調整因為躁鬱所帶來的紊亂步調；並期待未來新任美國總統的加持，而再次回到「硬抗衡」中國大陸的道路？這一切還是要等到11月3日美國大選後才能見真章。然而，無論是主動或被動的採用避險，國際社會的「環境」與「結構」因素，是國家領導人與決策者必須面對與克服的先決要件。台灣人民與政府不能一廂情願的押注美國單方面的作為，而忽略最根本的關鍵。（作者為政治大學外交系副教授）