美國國務院次卿訪台想要談乾淨5G網路，蔡政府捧為寶。有輿論將之吹噓為新地緣政治的核心要素、新冷戰中的台灣利基，更是忽視了西方與中國資通產業早已像麻花捲般緊相纏繞。

意欲防堵中國大陸5G基礎建設，以「5G乾淨網路」為名，正當化美國對中國大陸的對抗，號召世界各國產業選邊站，美國是婊子裝貞節。美國的稜鏡計畫，情治單位可擺脫司法制衡，監視並取得臉書、谷歌、蘋果上所有使用者的即時通訊與伺服器的儲存資料。雅虎也證實，因為被威脅，不得不向美國國安局提供使用者資料。盟國英國不遑多讓，2016年通過的《調查權力法》，讓英國情治單位多年來的電話、網路全面監聽工作更方便且合法，英國人上過了哪些網站，情治單位都知道。

如同英美的網路業者，中國的華為、中興通訊必須遵守其國家法律，迎合國安需要，美國就罵他們「不乾淨」。美國罵中國，黑鵯嫌烏鴉黑，只是黑的樣貌還真不一樣。以蒐集日本情資為例，中國主要透過「進階持續性威脅」，駭客入侵特定機關與企業；美國的作法則輕鬆多了，要求日本購買美國的雲端服務，各機關資料靠美國雲端連結，日本乖乖繳300億日圓，把自家褻衣曬在美國庭院供觀賞。

英美合作監聽最著名的案例，涉及在台灣長大的英國特務，電影《瞞天機密》中的女主角凱薩琳‧甘，她負責監聽北京訊息，將國語轉譯為英文。凱薩琳收到美國國安局的電郵，要求英國協助竊聽6個國家的駐聯合國辦公室，設法抓到些把柄，以勒索這些國家，逼他們支持英美入侵伊拉克。凱薩琳將電郵外洩，她的吹哨行為佐證了入侵伊拉克是非法的戰爭行為。

美國高喊乾淨網路，怕中國追上或破壞美國監視世界的能力，也有其經濟上的原因：一是推動製造業回到美國，二是與中國打世界規格戰。台灣產業趨勢專家們抓著這兩點，認為所謂自由世界產業鏈，台灣將有一席之地。

其實不用在美中之間選邊站，台灣原有一席之地。作為硬體的設計者與提供者，台灣產業本就搞兩套標準，配合美國與中國，兩邊逢迎；至於製造業回美國，連在中國的美資絕大多數都不願回去，台灣業者深知其緣由：美國製造業對市場反應慢，若不是美國的思科不長進，怎會有華為的逐步擴張？製造業回美國，台灣業者不感興趣。

台灣財經輿論呼籲藉著乾淨5G，與美國「新南向」，更是囈語。蔡政府的新南向遠比不上中國的一帶一路。中國前進東南亞，是依循美歐建立的全球化規則，投入金融、參與基礎建設，現在美國川普政府要推翻既定規則，逼得東南亞手忙腳亂，根本不可能拋下按部就班的中國，而完全靠向反覆無常的川普。許多製造業離開中國，落腳東南亞，瞄準西方市場的同時，也更鞏固了紅色產業鍊，西方與中國在各環節早糾葛纏繞，很難區分清楚，東南亞只是一例。

開放式無線電接取網路（OPEN RAN）被部分業界人士視為5G前景，以螞蟻雄兵打群架的方式共同參與，企圖形成世界規格，其聯盟包括了美國AT＆T、中國移動，以及中華電信等，更不涉及選邊站的問題。此一台商目前致力投入的商機，美國政府卻無意願支持。台灣如何在5G搶食大餅，有機會，但阻礙多，無法靠著美國的「乾淨」口號就發達。

網路是否乾淨，重點不在技術與硬體，在人。面對網路與國安議題，出身律師，有金融經驗的國安會秘書長顧立雄，作為最高情治首長，該注意的不是自由世界產業鏈、乾淨5G這些美麗的名詞，而是網路世界裡台灣已成為亞洲地下匯兌的關鍵埠棧。

在中南部，豪華的電子博弈餐廳興盛，頂級美食免費招待，賭博客戶買賣電子幣，業者當幣商，在台灣有新台幣水位，在中國大陸有人民幣水位，在東南亞、港澳等地則有美元、港幣水位，經營者藍綠議員皆有，還有被提名參選立委者，藉著賭客與人頭帳戶買賣電子幣，掩護匯兌，手續費月賺近億，大量金流兩岸三地、東南亞暢行。為何政治人物誑稱投資飲料業或號稱投資電路板，地點都是東南亞國家？這其中關聯，蔡政府敢查？（作者為倫敦大學伯貝克法律學校博士）