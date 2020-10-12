美國川普總統雖然選情不佳，但對外國強硬的貿易政策毫不鬆手。最近美國貿易代表署（USTR）宣布在川普總統的指示下，將根據301條款對越南展開操?匯率的調查，美國指控越南國家銀行（SBV）在過去3年干預外匯市場，使得越幣每年大約平均被低估6%－8%，形成不公平競爭，影響到美國利益。

除了操縱匯率的調查外，美國也指控2019年越南輸美高達37億美元的木製家具中，有大量使用由柬埔寨、喀麥隆及民主剛果進口，屬於瀕臨絕種的木材，違反國際公約；但是越南政府對於此種「非法木材」疏於管理，任由其進口，因而構成不公平貿易行為，所以也納入301條款調查範圍。

除此之外，美國在近年來也對越南展開多項傾銷及補貼的調查，涉及產品廣泛，不少在越南的台商及外商也受到波及。

美國對越南連發三箭，越南似乎已成為美國下一個貿易戰的目標。事實上，在去年6月川普與大陸國家主席習近平會面前夕，川普曾公開批評越南占盡美國便宜，甚至比中國更糟糕；除了因為越南吸納了由中國大陸移出之外資企業，以及移轉的訂單，使得越南對美出口及順差大增，引起美國關切，而且越南所吸引的外人投資已經由以往勞力密集，例如成衣及鞋類產品，轉變為資訊電子產業；美國藉由對中國制裁，希望在中國的企業可以移往美國，但這些企業卻多數在越南加碼，越南因此得利，美國當然眼紅。

另外，美國對於越南把關不嚴，任由在中國製造的產品經由越南「洗產地」的方式出口到美國，以逃避懲罰性關稅的行為非常不滿；雖然當時越南政府低調出來澄清希望與美國在公平的環境下進行經貿互動，但是當時已有跡象顯示越南會是美國下一個制裁的國家。

在美中貿易戰下，越南藉地利之便及成本優勢，無疑是主要受惠者。然而美國依照對中國模式，對越南展開301條款的調查，對越南影響不小。雖然301條款的調查結果要到下一任美國總統任期才出爐；而且若是結果不利越南，是否要對越南課徵懲罰性關稅，也要由下一任總統決定。不過無論美國大選結果為何，美國制裁越南的機率不低；因為越南早已被美國納入匯率操縱國的觀察名單，而且越幣在越南國家銀行多次降息，以及在公開市埸操作下持續貶值，引發美國不滿。若是未來在美國壓力下，越幣可能會由貶轉升，對於在越南多數以加工出口導向的台灣企業較為不利。

台灣目前不在美國匯率操縱國的觀察名單，新台幣匯率也呈現升值趨勢，但是與越南相同的是台灣對美國貿易順差不斷上升，美國也曾表達關切，如何避免此成為強化台美關係的絆腳石，可說是非常關鍵。（作者為中華經濟研究院區域發展研究中心主任）