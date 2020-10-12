國防部長嚴德發日前在立法院指出，共軍今年頻密派軍機擾台，我國軍出動2972架次軍機因應，空勤與海勤共耗費312億餘元，約占國軍年度支出的9％，若繼續消耗國防預算遲早要破產。此前，美國防部印太首席副助理部長海大衛在「美台國防工業會議」表示，台灣明年國防預算決定增加約400億元，方向正確但是還不夠，美國會持續鼓勵台灣投資致命性能武器以保障安全。顯示，美方對直面台海緊張根源，以及國軍面臨破產危機並無興趣，只在意如何鼓勵台灣更多花錢買美製軍火。

當前，美中戰略競逐方興未艾，北京並已啟動統一台灣進程，讓台灣朝野都面臨選邊難題。台灣身處美中夾縫與「被中共併吞」威脅，首先，國防戰略須先站穩「自由民主憲政高地」，發展「全民國防」凝聚「守護家園」士氣，應對來自北京的「文攻武嚇」；其次是靈活調整「友美和中」平衡策略，同步與華府及北京保持建設性互動；第三是提升台美國防合作質量，並與北京發展「預防戰爭」對話機制；第四是精實國軍「四環戰略」決心，拉高敵國登陸入侵代價，嚇阻軍事冒進行動；第五是準備「保存實力」戰略，增強嚇阻敵軍發動攻擊意圖；第六是強化台灣在全球半導體供應鏈中地位，結合世界主要國家網通聯盟，化解資通訊安全威脅；最後則是因應網路戰、輿論戰與心理戰新壓力，發揮台灣優勢與貢獻台海和平與區域穩定價值。

共軍若對台灣採取軍事行動，其先發武器主要是導彈、巡弋飛彈與無人戰鬥機。共軍將使用飛彈與無人戰機，摧毀台灣軍用機場跑道，並消耗防空飛彈與戰機，然後派出多架次戰鬥機和轟炸機，摧毀軍事設施和隱藏在山洞中的戰機。共軍若要達成登台作戰目標，必須運送數萬名兵力配合相當火力裝備，才可能有勝算。台灣在面對共軍登陸入侵時，除全體軍民擁有「全民國防」抗敵意志，還應充分發揮軍機、戰艦、潛艦、反艦飛彈、巡弋飛彈、短程飛彈、攻擊直升機，以及地面坦克與火砲的支持配合，對共軍意圖登陸入侵，仍有相當強大的嚇阻能力。中共當局若沒有強烈政治動機要入侵台灣，也將會因為評估其所必須付出軍事、經濟、政治、外交代價過高，進而打消對台採取侵略行動念頭。

美中戰略競逐將長期化，台海軍力動態平衡已向大陸傾斜，美國還不斷調高對台灣的「保護費」。年來，美國、日本、印度和澳洲等國，有意逐步發展「亞洲北約」新架構，並傾向提升台灣角色，以應對中共在台海與印太擴張威脅。但是，美、日等國認為台灣無法升高到同盟位階，因為這種狀況將會帶來「美中攤牌」大難題，並讓「台灣牌」戰略價值消耗殆盡。顯示，台灣國防想靠美日撐腰，根本就是一廂情願。

中國大陸對台灣是機會也是挑戰，共軍增強跨越第一島鏈海、空軍力，營造主場優勢應對美國遠征軍，還保有「武統台灣」選項能量，讓台灣人民對中共仍有疑懼。因此，台灣朝野政黨都有責任提出國防戰略，爭取兩岸民心與國際支持，並在執政時建構國防能量，配合平衡務實政治路線，讓中共當局評估對台動武代價過高，願意選擇建設性對話，繼續推動兩岸和解。

換言之，台灣發展國防戰略與推動兩岸和解，應該運用「能戰才能和」精神，強化「全民國防」能量，成為執行兩岸和解路線實力後盾，才不會被北京與華府任一方吃定，也才不會在共軍與美軍同時擠壓下破產。（國家政策研究基金會國安組顧問）