繼大規模在台灣海峽實彈軍演之後，大陸國安機關又挑在我們雙十國慶日的隔天，公開宣布破獲「數百起台灣間諜竊密案件」。從大陸這一連串的對台軍演，以及他們宣布破獲台諜時，直指台灣間諜情報機關「加速綠化」的狀況，我們大致可以看得出來，大陸對「籠罩在兩岸關係上的綠色陰霾」，已逐漸失去耐心。

長期觀察兩岸關係的變化，大致可以得到一個結論，就是中共始終對台採取兩手準備。一手是期待兩岸透過文化、經濟及人民間的交流往來，能在全世界只有一個中國的基調上，和平互動。

另一手是，中共對台獨勢力的增長保持高度警覺，持續加強解放軍的攻台或奪台的軍事實力，以震懾或壓制台灣綠色政權逐步走向台獨。

就最近大陸一連串在台灣周遭舉行的實彈軍事演習，以及大陸軍機、軍艦不斷越過兩岸原有默契的海峽中線，可以感受到中共對於蔡政府的一些含有強烈台獨意味的作法，已經感到不耐，決定捨棄原先的和平互動，改採軍事壓迫。

10月11日大陸官媒發布的破獲「數百起台灣間諜竊密案件」，也可以說是大陸軍事威懾台灣的一環。如果要進一步區分的話，這一所謂的間諜案，應該是中共更直接告訴民進黨政府和台獨人士，中國大陸已經失去耐心，不再容忍。

眾所周知，幾十年來大陸對台灣的綠營人士有幾個不同的區分及對待。對那些深綠的台獨組織或人物，他們是以敵人看待，無論在什麼方面，都和這些台獨組織及人物畫分界線，並透過各種方式予以打擊。

對於其他的一些綠營人士及組織，大陸方面是採取謹慎互動及交流的態度。大陸經常透過公開或者非公開的管道，對這些綠營人士及組織表達善意，邀請他們到大陸交流、參訪，甚至從事兩岸商貿經濟活動。

大陸的意思是，期待透過這些交流，讓綠營人士真正了解大陸的發展，體會大陸的善意。最重要的是，讓綠營人士知道，大陸對台灣的容忍底線。

在這個對台基調上，這幾年來即使民進黨採取了許多對大陸不友善的動作，也做了許多具台獨走向意味的去中國化動作，中共領導階層仍然把民進黨這些作法，視為只是「兩岸間蒙上了一層烏雲或陰霾」，期待來日有雨過天晴的一天。

在對待台灣情報單位對大陸的情蒐上，中共也是相當謹慎克制。中共深知，台灣過去負責對大陸情報蒐集的軍情局，在政治色彩上偏藍，與台獨不同路數，所以，即便有許多綠營人士到大陸，到香港、澳門，去搞一些政治活動，甚至到大陸去蒐集一些民情軍事資料，接觸大陸異議人士，中共的國安情報機關在一般狀況下，沒有怎麼為難這些綠營人士。

但最近民進黨政府既不承認九二共識，又和美國川普政府大搞準外交互動關係，當然讓大陸對台灣的和平互動失去了耐心，只得採取軍事威懾手段。在這一情勢下，平日以為大陸什麼都不知道，在大陸大搞異議活動的綠營人士，當然也就成了大陸拿來祭旗的犧牲品。

（作者為資深媒體人）