蔡總統雙十國慶演說，以較緩和的語氣呼籲兩岸共同討論和平之道。北京如何看待蔡總統的建議？其實，北京已明確表態，國台辦發言人朱鳳蓮第一時間就回應：「台獨是絕路，挾洋自重只會自食惡果。」奉動民進黨當局停止任何謀獨挑釁言行，回到九二共識政治基礎的正軌，兩岸就能重啟對話協商，兩岸關係才能改善，台海才能和平穩定。

由於蔡總統的演說要點早一天就披露，大陸政府也看了，所以朱鳳蓮並非臨時反應，而是中共中央正式的回應，完全否定了蔡總統的談話。因此可預見，共機將繼續飛越海峽中線，且如果更大規模機群突然來犯，也無需意外，因為這正是解放軍少將喬良所指「廢話少說」的行動階段。

儘管如此，試解北京對大局的判斷，仍有必要。首先，蔡總統稍為放低姿態代表共機持續繞台已「收致良好的效果」，現在台灣人連聽到戰鬥機飛越都感到心驚。蔡英文連續幾年對大陸講硬話狠話，突然變軟是偶然嗎？當然不是，只有一個國家有力量讓她這麼做，而且有跡可循。

9月底，外交部長吳釗燮對美國媒體表示，台灣不會尋求與美國建交，台海如果開戰，台灣不會依靠美國干預。為何吳釗燮會自打嘴巴呢？緊接著蔡總統又提出尋求兩岸和平的呼籲，這兩個反常現象放在一起就可以合理判斷，稍早中美已私下初步攤牌，大陸已清楚告訴美國，如果美台走向正式關係，蔡政府台獨不踩煞車，他們別無選擇，只能武力解決，而且會用行動證明。

雖然美國總統川普對內外都很強硬，卻非常排斥美國子弟到海外流血犧牲。他擅長放話，甚至派軍機船艦到處一日遊，擺擺姿勢，但真要美國人丟命，就敬謝不敏。問題是，蔡政府對美國的兩面手法無法心領神會，不夠體貼，對大陸一下子說「強勢驅離」，一下子又「戰到最後一兵一卒」，像是不懂又像裝不懂。美國最後只好跟蔡政府講清楚，不會建交，不會軍事介入，但總不能自損尊嚴公開表態，於是要求蔡政府自己說出來，於是才有吳部長和蔡總統連續的發言。

這一回，大陸贏了。既然測出了美國的底線，證明軍事攤牌有效，自是不斷加碼，飛機船艦越來越多，越靠越近。至於會不會擦槍走火？在美國私下表態後，蔡政府當然不敢。如果蔡政府不承認台灣與大陸同屬大家庭，北京不可能接受兩岸對話，否則等於承認兩國。至於實質政策，大陸所有惠台政策都被民進黨痛批為統戰，而民進黨藉疫情醜化大陸政府，歧視大陸人民。王定宇、林飛帆、網軍等之流煽動對大陸的敵意，則是蔡總統口中的「良善力量」，連不少台灣人都覺得倒胃口，何況是大陸人。

因此，最後只有一個結論，既然摸清美國的底細，北京將持續加大軍事壓力，直到蔡政府退讓。而在美國已私下講白不介入的情況下，蔡政府除此實際上也別無選擇。（作者為資深媒體人）