監察院指稱，台北市議員羅智強有4筆政治獻金捐贈者的姓名與身分證不符，但經台北市民政局確認：「4筆全部相符」，全案到此應已水落石出，但引發的政治爭議，除了羅智強不滿遭到公權力公然羅織構陷，更上升到陳菊領導的監察院是否已淪為整肅異己的「東廠」？民進黨執政背離民主政治原則，難道已無法節制？

國民黨革命實踐研究院院長羅智強12日在臉書發文：「東廠抓到，陳菊踹共」「號稱超黨派的陳菊，原來是『抄黨派』，而且『先抄羅智強』」，撇開政黨對抗，為維護監察院的尊嚴與公信力，無論陳菊或監察院不能再迴避說明真相。

2018年九合一選舉從里長到市長共有2萬多名候選人，監察院1年查300件、中籤率1.5%，有國民黨「戰神」之稱的羅智強批判民進黨永遠站在最前線，馬上成為被清查對象，未免過於巧合，整個過程有違常理及不符比例原則。監察院投入大量人力比對羅智強的8000多筆小額捐款，查出4筆姓名與身分證字號不符，其中一筆只有306元。面對羅智強的強烈反彈及抗議行動，監察院看到苗頭不對，改口稱是「例行作業」、「只是釐清」，這種連一般庶民都難以信服，遑論當事人。

民進黨同時運用網軍、酸民，揶揄羅智強是小題大作、自導自演。但經過中立第三者台北市民政局「查詢戶籍資料數位化系統」確認，這4人的姓名與身分證字號確定相符。監察院常被批評「只打蒼蠅，不打老虎」，現在出手又過於草率、粗燥，反遭羅智強指控栽贓，其威信、地位及能力受到沉重打擊。

表面上，這只是羅智強與陳菊、監察院間的爭執或交鋒，更應深入思考及檢討的是，幕後是否有政治力介入？抑或監察院體察上意，超前部署？監察院最主要的職掌之一在監督政府，現在卻鎖定反對黨人士。對總統出訪時發生的菸品走私等重大弊案輕輕放下，立法委員陳明文的高鐵300萬元及丁允恭的損害官箴卻充耳不聞；陳菊所謂的要強化監委行使職權的獨立性、非黨派性和公正性成為最大反諷。

民進黨再度執政後成立「促轉會」及「黨產會」，所謂的「東廠」、「西廠」成為權力怪獸，如果監察院再淪陷成為民進黨的權力工具，將加速台灣民主倒退為一黨獨大的威權體制。

《政治獻金法》除了規範及管理政治獻金外，更積極的目標在促進國民政治參與，確保政治活動公平及公正。負責執行的監察院卻選擇對反對黨查水表，造成「寒蟬效應」或「殺雞儆猴」，形同「政治霸凌」，限縮人民參與政治的熱情與意願；執政黨與在野黨間的差別待遇，更破壞了政治活動的公平性與公正性，扼殺了民主政治發展。

在羅智強提出自清證明後，監察院有責任公布整個過程，到底是羅智強自導自演？還是監察院栽贓構陷，或是作業疏失？監察院欠國人一個說明。

（作者為資深媒體人）