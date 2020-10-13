自晚清以來，湖南出過不少軍政強人，例如「晚清三傑」中的曾國藩與左宗棠，以及領導中共立國的毛澤東。這三個軍政強人，在口味上都有一個共同特徵，那就是嗜辣如命。

時時吃辣 去溼開胃

古時，有所謂「無湘不成軍」，亦有所謂「無辣不成湘」。湖南人能打仗，更能吃辣。今天，更有所謂「四川人不怕辣，江西人辣不怕，湖南人怕不辣」。湖南人嗜辣，可謂由來己久，一方面，因為辣椒本乃平價之物，能讓當地貧困農民，可以不費幾文錢便能以此送飯下肚；另一方面，湘北沿湖區地勢低窪，天氣潮溼，而湘中、湘南山區更易有瘴氣，只有時時吃辣，才能去溼開胃。

毛澤東小時候最初吃辣椒也怕辣，只能一點一點的吃，但慢慢就習慣了，到後來，不但不怕辣，更怕不辣。每次吃飯，他都不計較菜式好壞，唯獨不能沒有辣椒，如果少了辣椒，便覺索然無味。他胃口不好時，更會大口大口嚼辣椒來開胃。他視辣得滿頭大汗為樂事，尤其是冬天辣得渾身熱氣，認為這才過癮。

事實上，軍中生活艱苦，能弄得一小碟辣椒，那就已經是佐餐的好菜。1936年7月，長征途中，毛澤東住進保安縣炮樓山下一個洞裡，每天以黑豆、豌豆角、山藥蛋充飢，警衛看見毛日漸消瘦，都暗自焦急，結果千方百計弄來一隻雞，燉好後和一碟辣椒端上桌，毛看到後驚喜，但卻把雞分給大家，並說：「我這個湖南人愛辣椒，只要有辣椒，我就可以多吃飯了。」說著便吃起辣椒來。

又有一次，部隊攻下了襄陵鎮，還捉了閻錫山的一名縣長，毛大為高興，胃口大開，囑咐廚子加菜，給他加一碟油炸辣子，飯菜迅速準備好，有油炸辣子和毛最愛吃的紅燒肉。結果，紅燒肉他只吃了一塊，而一碟辣椒他卻吃得精光，還辣得他滿頭大汗，但卻很開心。

自種辣椒回禮史達林

毛澤東對辣椒也有一番有趣的政治見解。

1930年5月，他到江西屬鳥縣考察，當地盛產一種燈籠椒，肥大肉厚，黨友古柏請他嚐嚐。他們把辣椒中間掏空，填上肉餡，再請毛吃。毛看見大大的一個鮮紅燈籠椒，起初頗為吃驚，古柏說別看它個子大，但其實不辣。毛一嚐，果然不辣，於是便若有所悟的說：「凡事不能光看外表，要調查研究。我一看這紅燈籠椒，以為辣得厲害，可實際一點也不辣。我們湖南辣椒個子小，卻辣得很。現在的反動派，別看他們外表嚇人，其實就是個燈籠椒，而我們革命者，現在人數不多，卻個個都是湖南辣椒。」毛澤東甚至提出過一個觀點，說能吃辣的人革命性強，凡是革命者，如他們湖南人，甚至包括蘇聯的史達林等，大都喜歡吃辣。

毛甚至試過將辣椒作為禮物，回禮史達林，進行過一場「辣椒外交」。

話說1942年6月，毛澤東與一眾中共領導正駐紮延安，那時也是抗日戰爭正酣、紅軍物資匱乏生活艱苦的一個時期。同一時間，蘇聯同樣因為納粹鐵蹄蹂躪而山河破碎，但為了支援中國的社會主義盟友，史達林還是派飛機送來醫務人員和物資到延安，以濟盟友之急。為了聊表心意，還一併送來十件皮大衣、長筒皮靴十雙、毛毯十條，另外還有幾箱紙菸等。雖然物輕，但卻總是一番情意，算是雪中送碳。

翌日飛機便要折返，但卻苦於阮囊羞澀，究竟可送些甚麼作回禮呢？結果毛澤東送了由自己親手播種、培植、收成的紅辣椒。據說史達林收到這些紅辣椒之後，也苦思了半天，究竟當中有何深意呢？後來才恍然大悟，猜測到這是毛澤東向自己表明會獨立自主捍衛革命的意思！（待續）