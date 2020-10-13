無色覺醒》王丰：大政治家追求和平！野心政客追求戰爭！

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第738集播出，由主講人王丰先生綜合評論理性分析：「大政治家追求和平！野心政客追求戰爭！」

你真的願意上戰場犧牲生命嗎？近期台灣出現一些民調，詢問受訪民眾願不願意自己或者家人上戰場保衛台灣，有一份民調的結果指出，44.9%的受訪者願意自己或家人上戰場，41.9%不願意，13.2%表示不知道或者沒意見。

當然，民調充其量最多調查詢問一二千個樣本，再怎麼科學，再怎麼精準也不具完全的代表性，只能說具有一定程度參考價值。但是比較好奇的是，全台灣多少人親身體驗過戰爭的經歷，有多少人承受的起戰爭的生離死別家破人亡？誰有資格、誰有權力說，沒關係我可以扛起戰爭的一切責任？

蔡英文、蘇貞昌、嚴德發或者任何政治人物，你們真的能負得起人民承受戰爭責任嗎？

當年，軍中洪仲秋死亡事件，全台灣震動，如果死一百個、一千個，甚至一萬個、十萬個為人子弟的洪仲秋，對台灣社會的衝擊破壞，誰可以一肩扛下？你們扛的起嗎？

過去這幾年來，政治人物談戰爭聲音都很大，但是有誰真的可以理性冷靜反思，戰爭的巨大代價，我們台灣人民承受的起嗎？

海明威有句名言說，愚蠢的統治階級什麼都不懂，戰爭就是這樣打起來的。我們國防部文宣短片說，要戰到最後一兵一卒，試問所謂一兵一卒這兵和卒是機器人嗎？兵卒是不是老百姓的兒女嗎？哪一個當爸爸媽媽的人，同意讓他的子女戰到一兵一卒、戰死沙場？

請問在「愛台灣」這個口號之前，有哪一位家長說，好！我願意自己的孩子死在戰場，兌現「愛台灣」的承諾？是的，沒錯。台灣很可愛，但請問「愛台灣」只能用那種方式來表達嗎？一定要犧牲孩子的生命去完成一個虛幻、空洞又蒼白的「愛台灣」的政治口號嗎？

去年，閣揆在立法院公開說，就算只有一支掃把，也會跟中國大陸周旋到底。喊政治口號，誰都會喊，只需要幾滴口水，不需要付出成本。好，可以！那蘇院長敢不敢為民表率，當大陸解放軍機繞台，可不可以陪台灣空軍飛行員戰機起飛執行任務，敢嗎？

台灣有句俗語說，別人的小孩死不完、死道友，不死貧道。看人挑擔不吃力，別人拚性命，自己說風涼話，誰不會呢？

我們的政府高官，國防部高官，真該看看戰爭紀錄片，看黎巴嫩內戰的悲慘殘酷，看伊拉克的戰爭慘絕人寰，應該聽聽越南的朋友，他們國家經歷的那場恐怖悲慘的世紀戰爭。

1960年到1975年光是因為越戰，越南老百姓死亡250萬人，加上軍人死亡150萬，共約死亡400萬人。受傷人士則將近150萬人，死傷加總約超過550萬人。

如今越南人口約有9000萬人，但越戰期間人口數可能只有5000或6000萬人，如果以死傷超過500萬人次計算，就是每10人至少有1人死或傷。

台灣人口於2020年9月底的官方統計數字為23,568,378人。如果以台灣人口規模，對比越戰數據每10人平均死傷1人，這樣的戰爭災難，誰可以承受？有哪一個政治人物敢說，他可以負責任？

英國有一句諺語，「戰爭一開始，地獄之門便打開」。（When war begins, then hell opens.）。我們珍惜和平，我們珍愛我們的家人、子弟、同胞。美國文學家海明威有一句名言，「一個國家裡有個統治階級，愚蠢，什麼都不懂，並且永遠不會懂得。戰爭就是這樣打起來的。」

無色覺醒「真道理性，真愛台灣」，我們希望兩岸和平穩定，讓老百姓過更好的生活。我們不要對立打仗，政府高官真要打仗的，不要拖老百姓下水。大政治家追求和平！野心政客追求戰爭！……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！