2020年9月初，在媒體上看見我所熟悉的內蒙古通遼蒙族人民，強烈抗議該地學校強化漢語教學（蒙語教學並未中止），又看見《紐約時報》中文網，報導位在紐約所謂的「南蒙古人權信息中心」（Southern Mongolian Human Rights Information Center）主任說︰「我們的生活方式已經被摧毀……剩下的只有蒙語了……這就是為什麼蒙族人站出來抗議的原因。」我立刻直覺這其中絕不單純，必有某國情治單位攪和其中，這自稱「南蒙古」的組織，必是某情治機構金援成立，以掀起「獨立意識」為職志的組織。真正的蒙古人從不自稱「南蒙古」，這不是蒙族的視點，只有外人才會稱「南蒙古」、「北蒙古」，並以南北合一、蒙古獨立誆騙蒙族。

我住在華府時認識的美國友人所搞的幾個基金會，也同樣是受某單位金援的白手套，暗中協助維吾爾和哈薩克人追求獨立。台獨在海外不也是這樣起家的嗎？結果台灣今天變成什麼樣呢？民族主義向來是操弄最好的武器，達賴的哥哥不是上過當後悔不已、還出書詳述過嗎？

想起多年前我在內蒙看病時，蒙醫辛苦的用蒙文寫病歷，因為中國政府十多年前開始規定必須用蒙文書寫病歷，結果台灣的保險公司看不懂這些病歷，帶給我許多麻煩。其實在外蒙早已看不見蒙文，他們早已採用俄語拼音書寫蒙文，反而是中國政府積極保護蒙古文字。

正因為這一段因看病而與蒙醫建立的緣分，使我對蒙古的一切產生極大的興趣，並廣泛閱讀蒙古歷史與蒙醫整骨術，因而對蒙古的一切有深刻的了解。我去過內蒙許多地方，包括元上都、阿拉善等等，也有許多蒙古朋友，對蒙族敬畏有加，也很慶幸中華民族裡有他們的存在。回想這種種難忘的際遇，一切還得從我和蒙古大夫的遇合說起。

尋訪名醫遠征內蒙

2009年我從台灣電視上看到央視一個節目的片段，顯示內蒙古有一家「通遼市蒙醫整骨醫院」長於以蒙古族傳統手法治療骨症，於是背下醫院冗長的名字，上網查到一個僅有的電話號碼，連絡之後，才知那正是該院院長胡達來的手機號，因而展開一場長征通遼市郊科爾沁左翼後旗甘旗卡小鎮的求醫之旅。我曾將此事寫成《我的蒙古大夫》一文記錄其事，至今網路上找得到此文。其實那時我僅為足踝不舒服而想尋訪良醫，比起後來脊椎在台灣弄壞的難受，真有天壤之別。

2010年，我又去了一次甘旗卡，當時這成立於1976年、全中國第一所的蒙醫整骨醫院，仍是間舊而小的醫院，雖然裡面的大夫醫技高明，但醫院的外表，則謙卑純樸，就像那兒的人民。兩次看病之餘，胡院長還特意帶我和醫院同仁，遊覽錫林郭勒草原和呼倫貝爾草原，及錫林浩特和滿洲里等邊境城市，饗我這熱帶子民以真正的蒙古文化與蒼茫感受。再加上醫院就位在科爾沁草原，因此比起一般人，我對內蒙古的了解算多了。

2012年初，我脊椎真正受了傷，從此潛伏不出，再沒有去過任何地方。2015年承胡院長好意，我三訪蒙醫院，短暫居留兩日，便匆匆返回。此時醫院已在胡院長的多方奔走下，新建堂皇大樓，也成了甘旗卡最驕傲的雇主，人皆以能在骨科醫院工作為榮。整個醫院在胡院長的帶領下，欣欣向榮，那些曾經治療我的高明蒙醫，也終能在符合他們本領的優良環境看病。此時甘旗卡車多高樓也多，儼然中國大陸近年飛速發展的縮影。

洽談合作同訪新疆

2016年夏天，我受胡院長之邀，參加該院承辦的「內蒙古醫療學會骨傷專業委員會第二屆學術交流會」，拿了許多書面資料，也認真聽了許多發表，才真正對蒙醫學及骨科的歷史源流、手法和理論體系，有了較深入的了解。研討會高人處處，他們的外表和氣場，至今還能讓人感受到那種屬於蒙古特有的血性、堅毅，與氣勢。這個曾經征服過歐亞二洲的民族，歐洲人尊敬至今，日本人尤其敬畏有加。我曾問家裡的印尼外勞知不知道蒙古，她搖搖頭，再問知不知道成吉思汗，她立即顯出敬畏之色。

此次開完學術會議，我還和胡院長及賀希葉樂吐、張達古拉兩位副院長一起訪問新疆博樂的蒙醫院，因為那兒的「博爾塔拉蒙古自治州蒙醫院」的布仁巴特副院長，聽說了通遼市整骨醫院的威名，已經打過兩次電話給胡院長，希望能與整骨發祥地的蒙醫院合作，以精進自身醫院的骨科。

於是我們歷七小時，從瀋陽飛濟南轉烏魯木齊，夜晚在烏魯木齊過夜，第二天一大早再轉小飛機，抵毗鄰哈薩克的邊境城市博樂。在降落前先入眼簾的，是映照著藍天的連綿雪山峰頂，儼然電影《失落的地平線》。在彷若世外桃源的博樂機場，胡院長環顧四周對我說：「你看，中國這麼大，這麼美，台灣那些人，為什麼不要？」

博州蒙醫院的布副院長很高興的帶我們參觀了醫院，並召集同仁，請我和胡院長和醫院的員工講點話。胡院長特地用蒙語演講，但後來聽說醫院的同仁，其實聽不懂他說的蒙古話。世人總以為蒙古人彼此之間應能用蒙語交談，其實不然。蒙古在中國歷史所占的時間與空間，實在太大了，各地蒙語的差異，自然也不小。長久以來，我們習於用漢人的視點和史觀，審視邊疆少數民族，也許該是回顧蒙古歷史與文化的時候。

天之驕子縱橫大漠

內、外蒙古幅員遼闊，中間隔著古稱瀚海、今稱戈壁的大漠，把蒙古分為漠北蒙古（外蒙）與漠南蒙古（內蒙），這橫貫東西的廣大高原，就是蒙古民族展現天賦的場所。（待續）（張依依／台北）