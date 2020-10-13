蔡英文總統今年的國慶演講，表面上不慍不火，平鋪直敘，不過仔細分析演講的內容，不難發現其實是一篇關於國家戰略的重要宣言。特別令人關注的是，蔡總統以超過四分之一的篇幅，優先於兩岸、國防與社會安全議題的排序，非常詳盡分析了台灣在全球供應鏈重組的挑戰下，我們扮演的關鍵力量，以及三大戰略目標，更聚焦在「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」的簽署，將經濟戰略提升到與國防外交同等級、由總統直接關注的核心國家戰略。

相較於歷次總統就職演講以及國慶演說，今年的內容無疑是有高度含金量的國家戰略文告，其中最特別的是，今年國慶演說在軟性的破題、感謝所有在新型冠狀病毒疫情（這點蔡總統沒有使用刺激性的武漢肺炎）犧牲奉獻的國人之後，立刻就以「新情勢下的經濟戰略」的標題，進行了長達1,161字的經濟戰略宣示。

總統國慶文告將經濟戰略提升至最高層級，可能是政府遷台以來破天荒的第一次，蔡總統演講全文，不計脫稿演出、自行加碼的「中華民國生日快樂」，包括標題共有4,539字，其中有高達四分之一鎖定在經濟戰略，顯示蔡英文政府對於經濟議題高度重視，也試圖在緊張的軍事與外交衝突情勢中，從經濟政策來尋求一條相對和緩，降低衝突的路線。

正如同蔡總統關於經濟戰略演說的破題，台灣面臨全球供應鏈大重組的浪潮，我們的企業突然被推到大國地緣政治傾軋的最核心，有利之處是台灣與台商扮演關鍵的力量，而前所未有的挑戰，則是台灣經濟與台商淪為兩邊傾軋的人質。我們一方面受益於台商資金回流的效應，另一方面留在大陸的製造工廠，有的在大客戶的要求下「主動」賣給大陸紅色供應鏈，有的則在日益緊張的氣氛中縮減生產規模，有的增加東南亞設廠進行高風險的雙邊布局，也有不少台商被迫自求多福保命逃生。

面對史無前例的供應鏈重組挑戰，蔡總統提出的推動5+2產業創新、六大核心戰略產業、兆元投資計畫、乃至行政院剛在九月底簽署的「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」，方向都是創造台灣島內投資機會的「吸力」；另外，蔡總統經濟戰略的第二項：「打造成為國際資本、人才、技術匯聚重鎮」，本質是圍繞在網路新經濟，以軟體人才為核心的新創產業，與製造業供應鏈關係相對疏遠；至於第三大項：「落實經濟與社會均衡發展」，則是偏向於世代正義、照顧弱勢的社會政策。

也就是說，蔡英文的供應鏈重組論述只是「點到為止」，她雖然破天荒將經濟戰略的位階拉到國家戰略層級，也明確「示警」全球供應鏈快速解構及重組，是不可逆轉的趨勢，卻沒有進一步表達政府在全球供應鏈重組過程中，政府能夠提供台商的具體協助。蔡英文認為「都和供應鏈重組息息相關」的政府政策，5+2產業創新、六大核心戰略產業、兆元投資計畫、新南向政策、台美經濟合作、參與區域經濟整合等，前三項在創造台灣島內投資的吸引力，後三項則是從外交出發的經濟政策，並沒有觸及供應鏈重組的核心工作。

其實，供應鏈重組的方向盤掌握在美國與歐洲的「大客戶」手中，台灣政府與這些「大客戶」沒有直接的鏈結，關係比台灣上市公司還更遠，台灣政府必須透過華盛頓，才能偶爾獲知這些「大客戶」在供應鏈重組的戰略布局。

我們政府除了示警，能夠做的當然是要透過台美經濟合作平台，強化與越南、印度、泰國等國政府的互動，具體為正在進行供應鏈轉移的台商排除障礙、創造有利的投資條件。眾所周知，台灣的外館與當地政府交涉能力還有待加強，是台商海外投資的軟肋，政府要落實供應鏈重組的戰略任務，必須將台美經貿合作平台的能量，從台北財經部會部長室的文字往來，向外灌注來提升外館的執行能量，才可能真正發揮實效。

當然，面對剩下不到一個月的美國總統大選，蔡英文政府能夠完成美國國務次卿訪台、以及簽署官方之間的台美基礎建設融資與合作架構已屬不易，接下來即使川普連任，國務院與商務部也會改組，而拜登勝選所帶來的全面重組衝擊更大。供應鏈重組的趨勢當然不會改變，但是政府人事與政策必然會有程度不一的轉變，精準掌握美國政局的變動，是蔡英文國慶文告宣示經濟戰略能否真正落實、往前具體推進的首要工作。

(工商時報)