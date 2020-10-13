哭吃美豬當豪豬！最近台美關係發展被人總結成上面的笑話，這真是笑著笑著就哭了的最佳寫照。對照政府大員們對北京公布台諜案的反應，真可謂可割可棄！

美國國安顧問歐布萊恩先要台灣當抗中堡壘，又要台灣當豪豬，表示獅子一般對豪豬沒有興趣，暗示買武器是保台不二法門。1.2%GDP用於國防，無法變身豪豬，長不了令獅子生畏的全身尖刺。

大陸軍機持續穿過台海中線，朝野只能爭吵卻無能為力，眼看著慢慢變成常態。執政的民進黨和在野的國民黨可曾想過，為何美國、日本沒有跳出來聲援台灣？因為海峽中線是1949年後蜿蜒曲折歷史發展而成，並未受到國際法和廣泛的國際承認的保障，最重要的是美日儘管親台，一旦介入海峽中線，可能引起國際級大海嘯。

美國衛生部長和國務院第三號人物高調來台，刻意營造美國願意和台灣談判雙邊貿易協定的印象，《紐約時報》最新的報導卻披露，對北京強硬派的貿易代表萊海澤強頂國務卿蓬佩奧和友台50名參議員，原因是要維持對華盛頓更有利為數龐大價值至少5000億美元的雙邊貿易協議，川普據聞最終選擇站在了萊海澤一邊。

於是，柯P口中的底層收入人民，未來只能靠魯肉飯餬口。因為，逼你吃完美豬，政府還要花大錢變成豪豬！