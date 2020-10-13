大陸央視10月11日開始播出台諜案，包括失蹤逾1年的李孟居、鄭宇欽，及更早之前的李明哲，他們都是或曾經是民進黨員，絕非蘇貞昌一語「台灣已經不做這些事」就可以船過水無痕。

大陸當然不只抓這幾個人，已知「失蹤」的還有施正屏、蔡金樹等，他們都是公民，政府怎麼可以不聞不問？

兩岸情勢緊張，大陸選擇此刻舊案新推絕非尋常。以國安疑慮之名，互相抓捕間諜報復，幾乎是國際慣例，這番情境，兩岸也不陌生，但遭殃的是老百姓。

兩岸之間沒有互信基礎，沒有管道可以解決爭執，台灣人在大陸談論民主經驗，很有可能被解讀成危害祖國、甚至顛覆國家政權。相對而言，台灣政府針對前往對岸海峽論壇人士端出國安五法，不也是威嚇正常兩岸交流的人民嗎？

兩岸政治、司法體制與人權概念不同，台灣人一不小心就可能觸犯大陸政治性法律，兩岸敵意日深，台灣人到大陸、港、澳要格外小心。