中國國民黨是否改名，不論是「去中」或改為中華民國國民黨、台灣國民黨，對於百年老店來說，確實是一個大哉問。關鍵的問題意識是，政黨的論述與方向，如何透過品牌與名稱的重新再造，能夠喚回群眾的心與選票？

政治常識是，政黨是「品牌」，候選人是「產品」，不論新舊品牌，只要能夠把產品賣給消費者，就是好品牌。消費者也就是選民，他們在心裡進行投票給候選人的決策時，肯定也會受到品牌影響，但只認品牌不認產品已經成為過去式，「選人不選黨」就是這個道理。

如果回顧韓流的「一人救全黨」，就是一個成功的產品，救了一個瀕危的品牌。直到罷韓通過，則是曾經的明星商品很快走入了歷史。

中國國民黨當下的目標族群，主要就是定居在台灣，有投票權的公民。透過每一次選舉，表達對此一品牌與競爭品牌的支持率，這確實是零和遊戲。

國民黨品牌的老化與僵化，已經不用贅述。特別是40歲以下的年輕選民支持率，甚至遜於時代力量與台灣民眾黨，如果要為了贏取年輕選民的支持，大破大立的話，是不是連「國民黨」3個字，都可以不要了呢？國民黨中央如今必須提出一整套的做法與解方，不要只淪為內部口水戰。

有趣的是，柯文哲成立的台灣民眾黨，與1927年蔣渭水與林獻堂成立的台灣民眾黨同名，但在品牌包裝與形象上，確實更貼近年輕族群喜好。相較於「深藍」，「Tiffany藍」在政治光譜上，也確實能夠傳遞品牌意涵，這也確實是長年不看重視覺設計的國民黨，值得借鏡的範例。

只不過，如果少了「中國」兩個字，一定還有很多人不開心。

值得注意的是，從民初以來，海外僑胞對於國民黨的死忠支持，歷經百年不變。縱然到了第三代與第四代，對於國民黨還有高度認同。他們支持的，不只是在台灣的國民黨，仍概括在大陸與全世界的國民黨。

雖然在民國38年之後，國民黨主要在台灣執政與活動，但仍抱持「三民主義統一中國」願望的僑胞，對國民黨還是有高度期許。去中雖然是國民黨在台灣發展，必須考量的政治現實，但是不離不棄的海外僑胞，甚至是整個華人社會的觀感，仍然必須細細衡量。

因此，重點仍是國民黨的「正藍」論述，特別是正扛起家業的中生代，不論是對台灣、對兩岸、對國際，都必須找到新路！宏碁集團創辦人施振榮是「品牌先生」，全球「acer」品牌的屢次再造，也從來也都不是坦途。

沒有打動選民的中心思想，縣市首長與黨中央仍有最遙遠的距離，立法院的黨團與委員們，只能用更激烈的衝撞刷存在感，而這一會期到下一會期的修憲委員會，共識與主張也難以樹立，廢考監等重要議案上，國民黨會更容易被對手與輿論風向牽著走。

沒有核心理念的話，更不用說，國民黨黨中央想要吸引的年輕人眼球與支持率，實在難以在網路上與競爭對手一較高下。

大家真的都是「苦勞」，在野黨企求的「功勞」卻難以達標，也很難為台灣社會創造價值。這正是國民黨中央，當下最需要提出的關鍵論述了。

（作者為鍶科技暨幣特財經總編輯）