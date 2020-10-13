我平時就很喜歡收集一些小古玩，姑且不論真與偽，黃銅做的鼎、青銅寶劍、晶瑩剔透的夜明珠、雕刻細膩的木雕，各個是愛不釋手。結束一周的奔波勞碌，假日午後看著擺滿小古玩的陳列櫃，心底總覺得特別寧靜。

對於世上的稀世珍寶，在傳統收藏家的默契下，咸認為文物必須至少有100年的歷史才能被定義為古董，100年也是大多數古董販售和陳列室的最低門檻。

但今非昔比，近年來，西方對於古董的憧憬與需求逐年下降，在2009年紐約的古董冬季展覽甚至還放寬了規則，100年的古董歷史年限改成了40年，在1969年生產的物品都可以被歸類為古董。而到近幾年，市場對於古董的需求更加低迷，2016年他們甚至沒有設置古董的最低年齡，理由很簡單，因為比起老古董，當代藝術品更受歡迎。如此一來，古董還能被稱之為「古」董嗎？

除了對古董定義的標準放寬，根據BBC的一則報導顯示，古董的售價在1990年代達到最高峰，古董就是昂貴的同義字，但在工業革命的推波助瀾下，許多仿造的劣質品流通市面，讓原本雅俗共賞的藝術複製品，淪落成為酒店的裝飾。

除了隨處可見的複製品，一次性文化的猖獗，再一次打擊了古董文化，價格低廉的一次性家具侵門踏戶，取代了世世代代的傳家寶桌子和櫥櫃。接著，一次性文化又遇上不追求華麗裝飾的極簡主義，產生了共伴效應，社會氛圍如此，古文物和歷史味道濃厚的家具也漸漸消失了。

猶有甚者，隨之而來的全球數位化大浪潮，更是方方面面地加快了新速實簡的文化改造，至此，諸如用時間慢火燉煮的味道及見證過歷史的淬煉價值，似乎僅僅成為上一個世代被封存的一個記憶一般。

這讓我不禁開始感到好奇，從前我們捧在手中的傳家寶，在數位世代會變成什麼樣子？每一個家庭都有獨特的傳家之寶，可能是一對耳環、一件婚紗，或是一本相簿，但是，該如何才能讓這些傳家寶長久流傳？可能考慮利用數位方式保存嗎？就像是其他科技巨擘一般，微軟也有一個很大的研究部門，專門解決許多複雜的電腦運算相關問題，大部分人都不知道，微軟還投入了許多資源找來科學家們，試圖解決社會人文類的各式議題，其中之一，正是數位傳家寶。

在數位世代我們對於財產的定義已不局限在看得到、摸得著的物品了，相信比起祖父的花瓶，時時刻刻陪伴我們的是智慧型手機、電腦和無線藍芽耳機，我們逐漸對睹物思人這種感覺感到陌生，因為想看什麼，手機滑開就是，怕傳家寶丟失，還可以購置特別布景，將他們一一拍照記錄，手中沉甸甸的重量已成往事，回憶升華成無形資產，而一切都儲存在雲端之中。

只不過，不幸的是，根據上述微軟的專案研究發現，許多家庭並無法接受「數位化」的傳家寶，甚至會抵抗這樣的形式。傳統與數位的衝突，再見一例。

我個人特別喜歡日文中的一個詞彙叫「侘寂」，他是一種以接受短暫和不完美為核心的日式美學。舉例來說，如果一個物體可以給我們內心帶來寧靜和精神上的嚮往，那麼它就可以說是「侘寂」。

經過時間或多或少被摧殘的古物，也許它不再晶瑩無瑕，缺一角，甚至掉漆，但是，它承載著一代人的回憶，是沉甸甸的文化底蘊。可惜的是，傳家寶這個在人類社會行之有數十代久遠的精神文明，卻在數位化浪潮的沖刷之下，蕩然僅存一些若有似無的追念，著實讓人不勝唏噓。

曾經與一位朋友聊天時討論出一個概念：時下3D列印人偶早已不是問題，利用3D列印父母親的人偶，外形可以活靈活現，至於內在精神呢？還好，AI現今已成為顯學，利用AI技術收集父母的言行舉止，把AI放到這個機器人偶裡，假以時日，父母不在了，孩子可以跟人偶聊天，人偶說話的口吻與思考邏輯都跟父母神似，就好像父母還在身旁，父母親將這個人偶送給孩子，就是一種新的數位傳家寶概念，它不僅是虛擬的數位，同時具有實體的外形，豈不美哉？

當然啦，孩子們是否還願意聽父母親叨唸，那又是另外一回事了！

（作者為科技媒體專欄作家）