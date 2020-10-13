衛福部長陳時中。(姚志平攝)

如果新冠肺炎的疫苗證實是有效的，無疑將是新冠疫情的最大解方。這種理解應該在新冠被世衛宣布為公共衛生緊急事件時，疫苗的開發就成為每個國家都應迅速做出的法律義務。大陸做到了，3月26日第一個臨床試驗病例就接種了疫苗，現在仍是全球跑得最快的，也將是未來COVAX最大的支持力量。這才是泱泱大國該有的風範。

台灣呢？當時正忙著與世衛鬥嘴，疫苗比不上蓋嘴的口罩，陳時中指揮官也只有在7月20日被追問邊境何時解封時才首次提到，除非疫情趨緩或有疫苗，不然代價太高。可見在時中的順序中，疫苗是放在後面的，指揮中心對疫苗一點都不給力，到現在已經懷胎十月，別國都快生了，我們依舊難產。

那怎辦呢？現在是到了該要有疫苗的時候了，我們的政府又將所有的雞蛋都放在COVAX的籃子裡了。我們就先不談當初傾全力痛罵世衛組織的事，人家即使不記仇要分給我們疫苗，也要等到別的國家有餘力捐出來，再依「濟弱扶傾」的原則分配。台灣是既不弱又不傾，要及早分配到疫苗是有難度的。

在這場與時間賽跑的疫苗獲得戰中，政府已經落後很多，民間的第三渠道非常值得關注。民間的能力與警覺往往高於政府，也能躲開不必要的政治干擾，為國人謀取最大福利。東洋製藥剛發布獲得德國BNT廠的新冠疫苗授權，就是一個為政府分憂的鮮活例子。國際臨床試驗的結果幫政府背書了效果與副作用，台灣的廠商保證了疫苗的冷鏈及接種流程，政府只需付錢、監督、及堵住一些烏鴉嘴，就能完成夢寐以求的全球第一時間接種疫苗的願望，何樂而不為。

如果疫苗沒有辦法分配到每個人，就必須訂定優先接種順序。疫苗的功能決定了接種順序，防止感染的疫苗，優先接種於無抗體者，例如麻疹疫苗於1歲以上的孩童。防止死亡的疫苗，例如流感疫苗，優先接種在老年人、有基礎疾病的人、及孕婦。

新冠疫苗是防止感染，還是防止死亡？因為是新的疫苗，狀況不明，可以兩面都兼顧。新冠疫苗還有更重要的任務，這也是陳部長自己說的「邊境解封」。有了疫苗，政府就必須負起責任和所有國家談「旅遊泡泡」，讓打過疫苗的國人，都能免除進出國門各14天的居家檢疫，觀光航空業才有起死回生的希望。所以新冠應該是旅遊疫苗，出國者應列優先接種對象。

台灣的新冠疫苗政策，一開始的忽視錯過了發展的契機。決定向COVAX分疫苗，或由民間進口疫苗，都不該放棄自行研發的努力。新冠疫情沒那麼容易控制，可能必須與病毒長期共存。好的疫苗已不再是一時或一國的需求，絕對有可能如台積電成為全世界長期的需求。政府對本土疫苗的戰略關注，絕對不該因有了疫苗而停止。

（作者為中華民國防疫學會理事長）