最近走入台北的誠品書店，可看到專區放著以蔡英文總統為封面的美國《時代雜誌》，這是書店刻意為之，畢竟台灣防疫有成，總統登上美國雜誌，國人與有榮焉。但事實上，對台灣人來說，這只是虛無的面子（還是蔡英文個人的），裡子則是虧多多。

美國是個意識形態掛帥的國家，高度資本主義與政治結合，透過意識形態、內外宣共利共榮，亨利．魯斯（Henry R. Luce）創立的時代雜誌即為一例。在自由中國與共產主義對抗年代，蔣介石夫婦就上了很多次封面。等美國要開始拉攏中共，封面就換成毛鄧周等中共要員。

蔡英文登上時代雜誌封面，台灣防疫有成只是個藉口，更重要的是，蔡政府上任後的作為，吻合美國目前「反中」的戰略價值。簡單說，符合美國利益，但不一定符合台灣利益。

因此，登上時代雜誌，蔡英文看似風光無限，但是，必須付出代價。

第一個代價，是國人健康。蔡英文宣布開放含萊克多巴胺的美國豬肉進口，執政黨啟動瘋狂大內宣，過去怒斥馬政府「牛豬分離是狗屁」的前學運領袖、現在貴為執政黨副秘書長的林飛帆等人，徹底實踐「換了位子換腦袋」，忘掉過去一切，勇敢護航到底。

不過畢竟國人健康不是小事，已經有包括國防部、教育部等政府部門忙不迭宣布不吃萊豬，打臉自家蔡政府。台北市長柯文哲一句「美豬最後都是窮人吃」，等於是國王的新衣，就看台灣人最後吞不吞得下這個代價。

第二個代價，就是得花更多錢買軍火。美國國安顧問歐布萊恩，公開明白「建議」蔡政府增加國防經費，大量購買武器，把台灣變成「獅子不會吃的豪豬」。充實國防當然有正當性，但是這種比喻不倫不類，美國高官下台後轉為軍火買辦，前例已多不勝數，更讓人擔心台灣每年要多花幾百億的冤枉錢。

這兩個代價已經夠沉重，其餘諸如川普女婿向我銀行借貸等傳聞，不過小菜一牒。那麼接下來的問題更有意義了：我們要付出這麼大的代價，到底得到了什麼？

答案是，除了蔡英文上雜誌封面的風光外，其他，暫時沒有。瘦肉精美豬都要進口了，但是美國貿易代表萊海澤還是反對和台灣開展貿易談判，美國只有派了衛生部長與國務院次卿訪台，看似搞得風風光光，實則內裡欠奉。外交部長吳釗燮甚至在接受美國電台（NPR）專訪，坦言「目前不尋求與美國建立全面外交關係」，等於在表面風光的台美關係上澆了一盆冷水。

有執政經驗的前總統馬英九一語道破，吳釗燮是被美國「示意」，才有此發言。前民進黨立委郭正亮直言，台海緊張，美軍「只偵察，不介入」，美國「掏空台灣」的實力恐怕不在中國之下，台灣人必須要認清楚。這兩位一藍一綠，都直指台美關係的真相。

提到馬英九，剛好可以為蔡英文的表面風光，做最後也最恰當的註腳。前幾天，蔡英文的國慶談話，網民一片叫好聲，馬辦直言民進黨可以繼續昧於事實，但無法掩飾執政無能。親綠的董事長樂團貝斯手林大鈞留言批「馬英九是台灣有史以來最無能的總統沒有之一」，還沾沾自喜「留言按讚破千」。

說來奇怪，「無能」的定義是什麼？馬英九有ECFA、台星、台紐貿易協定，蔡英文沒有；馬英九有簽台日漁業協議，蔡英文沒有；馬英九邦交國少1國，蔡英文少7國；馬英九多了110國免簽，蔡英文幾乎是零；馬英九任內兩岸關係平穩，還在新加坡與習近平對等會面，蔡英文做不到。

結果這樣的對比，居然還有林大鈞之流的台灣人，認為做得到比做不到的「無能」，這就像時代雜誌封面一樣，現在的流行是不看實際成績，只看表面風光。台灣人真的有墮落到這種程度嗎？

不過，回顧400年歷史，台灣人向來務實不務虛，我相信以冷靜自持見長的蔡英文，比任何人都清楚，一時的表面風光，沒辦法撐太久。她在國慶談話拋出對中國大陸的善意，與對兩岸對話的渴望，稍微違逆了一下美國「抗中」的大戰略。儘管不願承認，蔡英文終究還是回歸到馬英九的路線，很諷刺，也很真實。（作者為政治評論者）