國民黨革命實踐研究院院長羅智強爆料「中天電視台年底關定了」，引發社會譁然。倘此預言果真兌現，在現今民主與言論自由世界，台灣將變成威權獨裁國家，彷彿南韓1970年代朴正熙軍事強人執政時期壓迫《東亞日報》事件的翻版，令人不寒而慄。

南韓一直存在「親」與「反」政府媒體，這是無可厚非的事。然而，韓國人至今清晰記憶「東亞日報事件」的原因不外乎是軍人強權政府壓制媒體，採取各種卑鄙、毒辣手段，包括禁止廠商贊助廣告及解散記者上班採訪等，逼迫媒體自行宣布倒閉。

2000年政黨輪替後，強調民主化與言論自由不遺餘力的諾貝爾和平獎得主金大中，出動國稅局對媒體進行財務調查，以整頓批評政府的媒體，當時的《朝鮮日報》負責人接受檢調人員偵辦後選擇下台。惟在韓國人民全力支持下，如今，《朝鮮》、《東亞》兩大報成為具有100年以上歷史的「諍言」媒體，屹立不搖。

自3年前，文在寅上台後，幾乎掌握90%媒體，不僅更換KBS電視台及報紙《韓民族新聞》的董事長及主筆等，並且在公司內組織工會，積極介入運作公司的財務及人事，由這批幕後的真正老闆「文在寅們」的操縱下，製作全對政府友好的一言堂節目。

有趣的是，韓國聽眾看不慣。舉例來說，KBS電視台製作的中秋節歌星羅勳兒的特別節目中，羅勳兒邊唱邊批評文在寅總統說「從未見過他為人民犧牲」，並不忘提醒KBS早日回歸正常，不要只扮演「一種聲音、一種顏色」的角色。

當晚節目收視率高達29%，讓KBS驚喜，不得不破例重播一次。一向親政府的媒體逐漸如羅勳兒所指，開始出現「心動身也動」的跡象，不再擔任千篇一律「睜眼說瞎話」的輿論。

說實話，目前，文在寅與蔡英文所面臨的諸多困境類似，唯一不同的施政項目是兩韓與兩岸政策。文在寅主張，如今兩韓沒有必要再受到美國的捆綁，阻礙兩韓的和平統一事業，朝鮮半島的主人是韓民族，不是美國人。

從文在寅與媒體關係的經驗，和近來南韓媒體報導的轉變，可以告訴蔡英文的是，言論自由是憲法的保障，也是人民的權利，掌權者無論如何不能以濫權方式壓制言論。（作者為韓國昌信大學榮譽教授）