近日來，海峽兩岸的紅藍綠小三角關係，以及太平洋兩岸的美中台大三角關係，都動作頻頻，且互為因果，因茲事體大，故值得觀察。

首先，北京近日公布台諜個案，還稱已掌握百餘類似案件，將會一一公開，同時已有當事人公開認罪，以便減輕其刑。這個事件對於兩岸關係的殺傷力極大，因為大陸以此作為對內宣傳，必將加深大陸民眾對於台灣政府的惡感，相對給予主政者更多的底氣，以便在真正要攤牌時可以獲得更大的鼓舞。但從另一方面看，這個危機是否可以化為轉機？

在政府方面，當然應該營救這些所謂的台諜，但因對大陸的關係惡化，目前確實束手無策，就算央求美方，也必定無濟於事，因為美中之間也正對峙激烈。現今唯一可以講上話的，可能非藍營莫屬，畢竟紅藍關係尚稱順暢，雖因王金平出席海峽論壇事件及立法院對美兩項決議案受到衝擊，但若政府有意委託，藍營中必定有些要角可以做出一些貢獻，這就要看政府有無此氣度。

其實，這確實是一個藍綠和解與兩岸善意的作為，其中藍營必定成為關鍵，當有極大的加分效果，甚至振衰起敝，重新站穩為民眾求福祉的立場。相對而言，這種高難度的選民服務，政府也責無旁貸，更毫無迴避的空間，若能委託行事，也可顯現雍容大度的胸襟。再者，兩岸的情勢確實危急，這種作為必可給兩岸降溫，因為北京也確實不願意對決，若此舉可以操作成壓力鍋上的安全閥，一舉三得，何樂不為？

另外，在大兩岸方面，美國持續拉攏台灣，對台軍售再度曝光，美國國務院已經批准三項，現已交由國會審查，另外三項也正在積極準備中。再者，美國大選的熾熱程度前所未見，目前民調顯示，拜登領先幅度已達兩位數，但川普一再信誓旦旦，若他選輸那一定是舞弊的結果，因而一定會攪和到底，甚至會以通信投票的疏漏來大做文章，最後採取法律途徑，由共和黨占優勢的大法官會議來定奪。

還有，川普也曾指示極右派團體做好準備，再加上川普有意要美國法務部出手，起訴2016年民主黨的領導人，因當時他們對川普採取了一些「不法行動」，其中還包括拜登在內，如此瘋狂的想法一旦付諸實行，必定產生比軒然大波更勁爆的後果。

而拜登不斷講錯話以及其老邁的形象，也確實令人憂心是否能完勝選戰，以及勝任總統如此繁重的工作。

由於川普選情告急，最後救命的妙藥，可能還是台灣牌與南海牌。現在台美高官互訪都已不足為奇，甚至雙方建交與台海軍事摩擦也都不會令人意外，單看川普的選情發展及其操作的手法。

綜上所述，今年美國大選的「十月驚奇」必極具爆炸性，不論是美國內部的動亂，還是美方操作外銷轉內銷的伎倆，台灣的曝險性也必定提高，因而更加凸顯兩岸弭戰與降溫的必要性。而這次台諜案是否提供兩岸一個自求多福的契機，更繫於主政者的一念之間。（作者為國立政治大學國際關係研究中心兼任研究員）